Julio Guzmán apeló orden que le impide salir del país por 8 meses

Julio Guzman Cáceres ha apelado este lunes la orden de impedimento de salida del país por 8 meses que pesa en su contra por el caso Odebrecht, en el que es investigado por presunto lavado de activos.

De acuerdo a sus palabras en una audiencia pública en la que intervino de forma virtual, “es imposible que haya recibido dinero de Odebrecht porque cuando el señor Marcelo Odebrecht fue encarcelado, el señor Julio Guzmán era un desconocido”.

El equipo especial Lava Jato le imputa al excandidato presidencial le imputa haber recibido US$400.000 de la constructora brasileña durante su campaña con el partido Todos por el Perú en el año 2015.

La investigación se abrió a partir de la denuncia del ciudadano Carlos Huerta Escate y de la declaración que el excongresista Humberto Morales dio en medios de comunicación asegurando la probabilidad de que Guzmán también haya recibido dinero ilegal de la empresa.

“Al margen de las desproporciones e injusticias que he tenido que pasar en la Fiscalía y el Poder Judicial, quiero darles mi respaldo. Continuaré sujetandome a la investigación. Tengo claro que este proceso me dejará absolutamente limpio”, añadió Guzmán.

Para la Fiscalía Superior, la decisión de ordenarle restricciones dada por el juez de primera instancia, Juan Sánchez Balbuena, debe confirmarse.

El defensor legal de Guzmán, Javier Aguirre, manifestó además que Jorge Barata no había declarado que su patrocinado haya recibido dinero de Odebrecht y, en ese sentido, indicó que el juez Sánchez no valoró en su decisión una respuesta de la representante legal de la constructora, Lourdes Carreño, quien sostuvo que no hay registro del líder del Partido Morado en el sistema Drousys (programaciones de pagos ilícitos).

El fiscal Hernán Mendoza, del equipo especial Lava Jato, recordó sin embargo que falta recibir la declaración de Ricardo Boleira, exejecutivo brasileño que sucedió a Jorge Barata en representación del Perú años atrás, y que sí hay elementos que justificaron el impedimento de salida contra Julio Guzmán como los aportes hechos por la empresa Metco Trading a Todos por el Perú en 2015.

Estos aportes fueron de S/62.980 y otro de S/61.750. Pero su representante, Juan Núñez Marín, declaró a la Fiscalía que solo hizo un aporte 60 mil soles a favor de Todos por el Perú, negando el otro de 62 mil soles. Hecho que debe continuar en investigación para determinar el origen del monto restante.

Al final de la sesión, la Sala de Apelaciones Anticorrupción integrada por los jueces superiores Yenni Magallanes, Rosa Saavedra y Víctor Enríquez Sumerinde, dejó al voto el pedido de Guzmán para revocar las restricciones y pueda salir del país.

