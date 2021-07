La exparlamentaria Yesenia Ponce aseguró ser blanco de críticas luego de haber señalado días atrás que Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, le descontada “el diezmo” de su sueldo cuando era congresista. Incluso, dijo que tuvo “a la mejor maestra”, en relación a la candidata presidencial.

“Los ‘fujis’ y aliados me atacan, insultan y maldicen. Pertenecí a la organización criminal y tuve a la mejor maestra . Todavía no suelto lo fuerte, solo he confirmado pequeñas cositas, así que no me piquen la lengua. Cuiden a su ‘chica’ porque si hablo, va presa”, publicó en su cuenta de Twitter.

El último 8 de julio, Ponce Villarreal usó sus redes sociales para hablar acerca de la presunta retención irregular de su remuneración cuando ejercía funciones como legisladora.

“ Fuerza Popular (Keiko Fujimori) me descontaba el diezmo de mi sueldo todos los meses , desde el día uno hasta el último día que me retiré. Creo que todos los partidos políticos piden diezmo, no es novedad”, expresó.

Hasta el momento, desde el partido naranja no han salido a desmentir las afirmaciones de la excongresista que fue denunciada en 2017 por haber pagado S/ 10.000 a director de un centro educativo a fin de otorgarle un certificado de estudios que le permitiera postular al Parlamento.

Yesenia Ponce: “Keiko Fujimori perdió por tercera vez”

Pese a haber sido parte de las filas del fujimorismo, Yesenia Ponce ha criticado a Keiko Fujimori y ha asegurado que esta ya perdió las elecciones. Incluso, en una de sus publicaciones señaló que Pedro Castillo es el nuevo “presidente”.

“Los fujimoristas y aliados están ardidos y llenos de odio. Parece que no están enterados de que Keiko Fujimori perdió por tercera vez . Perdieron. Que postule a la alcaldía de Surco, seguro vuelve a perder”, expresó el 7 de julio en redes sociales.

En esa misma línea, también ha cuestionado el posible financiamiento de Fuerza Popular a las personas que llegan de diversas regiones para participar en las manifestaciones de simpatizantes fujimoristas en contra de los resultados electorales.

“Llegan buses llenos de gente de Tumbes, Piura, Trujillo, Lambayeque, Chimbote. ¿ Quiénes aportan tanto dinero, pasaje, comida, alojamiento y paseito? A afiliados, militantes y aliados de Keiko Fujimori les sobra la plata , no existe pobreza”, objetó.

