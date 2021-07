Gobernador de Arequipa es cuestionado por ofrecer regalos a quienes se vacunen

El consejero regional de Arequipa Harberth Zúñiga cuestionó al gobernador Elmer Cáceres Llica por ofrecer el sorteo de artefactos o canasta de alimentos como incentivo para que la gente acuda a vacunarse contra el coronavirus.

Zúñiga señaló que el ofrecimiento de regalos es una muestra de que la autoridad ya no tiene credibilidad. Considera que sería más importante realizar una campaña comunicacional donde exponga los beneficios de la vacuna. “ No pasa por regalar, sino por dar información , o por buscar a esas personas que no han recibido su segunda dosis”, expresó el consejero regional.

El anuncio del gobernador se realizó el sábado por la mañana, luego de recibir un nuevo lote de dosis de Pfizer. Cáceres Llica sostuvo que el sorteo de electrodomésticos o víveres es para llamar la atención de los adultos mayores que no acuden por su segunda dosis. Calculó que eran cerca de 7.000 personas que aún no completaron el esquema de vacunación.

En otras partes del mundo se han ofrecido incentivos para que la gente acuda a vacunarse. En algunas ciudades de Estados Unidos se otorgan tarjetas de regalo, comida, sorteos de dinero o becas a quienes vayan por sus dosis.

Al momento, en la región Arequipa, un total de 184.472 han recibido su segunda dosis de vacuna contra la COVID-19.