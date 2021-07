Cusco: congresista Jorge Vásquez marca distancia con Acción Popular

Acción Popular (AP) se debilita cada vez más. Las discrepancias por la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso, no solo motivó que el parlamentario cusqueño Jorge Vásquez renuncie a la bancada, sino también anuncie que evalúa su dimisión al partido político.

La fractura en AP se dio el último miércoles cuando tres congresistas acciopopulistas se mostraron en contra de sus correligionarios promotores de la reconformación del TC. A través de un comunicado, los parlamentarios disidentes expresaban su discrepancia.

Vásquez dijo que no podía estar de acuerdo con que su bancada desobedezca la resolución del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima que ordenó al Congreso suspender la elección.

Asimismo, Vásquez reveló que, si no retrocedía en su posición, sería separado de la bancada. “Ante los condicionamientos y amedrentamientos tomé la decisión. No puedo abandonar mi posición y principios por permanecer en la bancada”, argumentó.

El legislador, además, evalúa la declinación definitiva a la militancia del partido político. Dijo que presentaría su renuncia formal en los siguientes días. “Estoy evaluando dejar el partido. Son discrepancias constantes con las decisiones de la bancada y a pesar de eso nos hemos mantenido, pero hay situaciones que no pueden pasarse por alto”, mencionó.

Los roces entre Vásquez y su bancada comenzaron desde el inicio del periodo complementario del Congreso. No estuvo acuerdo con la elección de los presidentes de las comisiones, con la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, elección de voceros, entre otros.

Según el congresista, su decisión de dejar el partido político por el que llegó al Congreso obedece a que ya no se siente representado. “Lamento profundamente la dirección que ha tomado la bancada. No se está tomando en cuenta los principios de Fernando Belaunde. No se está escuchando al pueblo”, enfatizó.

Otras renuncias

Las polémicas decisiones de AP en el último periodo complementario motivó algunas renuncias de militantes. En Cusco el ex regidor Aarón Medina, quien dimitió tras la decisión de vacar a Martín Vizcarra y en Lima, el alcalde Jorge Muñoz tras las muertes por la crisis que originó la presidencia de Manuel Merino.