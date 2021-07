RMP: “El Congreso decide vengarse legislativamente, es un circo”

Este 26 de julio, el Congreso de la República terminará sus funciones y dará pase a la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento. Sin embargo, Rosa María Palacios advirtió que los legisladores desearían trabajar hasta el último momento.

El discurso de fraude, aunque cada vez con menos apoyo, continúa a pocos días del 28 de julio. RMP recalcó que no ha habido irregularidades en las Elecciones 2021 y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamaría en los próximos días a Pedro Castillo, de Perú Libre.

“Si en JNE no lo ha hecho antes (proclamar a Castillo), no lo ha hecho por las maniobras de Fuerza Popular. El vencedor a estas alturas parece todo menos comunista. Todos los que han hablado con él salen con un solo mensaje: ‘Este de comunista no tiene nada’”, comentó.

Palacios señaló que las fuerzas políticas que han apoyado a Keiko Fujimori están dispuestas a perpetrar un golpe de Estado para impedir que el “comunismo” llegue al poder.

“Están dispuestos a un golpe de Estado, a lo que sea para que esta pesadilla que es el comunismo no se instale”, sostuvo.

Agregó que el Congreso ha decidido, amparado en el artículo 93 de la Constitución, que son omnipotentes; es decir, que ningún otro poder del Estado puede limitarlos, en referencia a la orden del Poder Judicial que suspende el proceso de la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Al no contar con los votos suficientes, el Pleno decidió suspender la elección y debatir algunos proyectos; no obstante, la abogada resaltó que si los dictámenes eran del Frente Amplio, Frepap o el Partido Morado, agrupaciones políticas que se han opuesto al desacato judicial, se archivaban o regresaban a la comisión.

“El Congreso decide vengarse legislativamente, es un circo, pero así funciona. Es un Congreso que no quiere despedirse, que no quiere entender que su mandato termina en 15 días, que ya se van y que podían pasar a la historia un poquito mejor, pero son un desastre”, añadió.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.