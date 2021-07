El congresista José Luis Ancalle del Frente Amplio (FA) rechazó que haya habido algún tipo de “amenaza” de parte de su grupo parlamentario en las cartas enviadas a los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) el pasado 24 de junio.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso a La República, el FA invocó a los postulantes para el TC a no seguir en el actual proceso debido a que “ se ve ensombrecido por un velo de ilegitimidad , pues fue suspendido poco después de los terribles hechos de noviembre de 2020, en los que en medio de violencia y caos se sucedieron tres presidentes en apenas un mes”.

Para el legislador arequipeño este pedido, que cuenta con la firma del vocero de la bancada, Yván Quispe, no sugiere “ningún tipo de amenaza hacia los candidatos”.

“ Lo que se ha pedido es la confirmación de que no se siga apañando este procedimiento que ha presentado muchas irregularidades. Nosotros, como Frente Amplio, nos mantendremos firmes en la decisión de no participar en este proceso”, declaró a este medio.

En esa misma línea, Ancalle rechazó una denuncia del parlamentario Franco Salinas, vocero de la bancada de Acción Popular, quien sostuvo que el FA estaría “amedrentando y amenazando a los candidatos que siguen en carrera”.

“Están exigiendo, bajo el logo del Congreso, que renuncien. Eso no se puede permitir, condenamos estos actos”, exclamó el acciopopulista en el pleno del 8 de julio. Sobre ello, Ancalle respondió: “Ellos nos dicen comunistas, desestabilizadores y otros adjetivos que no tienen sustento”.

Luego de votar diversos proyectos de ley, el Pleno decidió suspender las dos sesiones donde se tenía previsto elegir a los miembros del máximo órgano constitucional para un nuevo periodo.

La Junta de Portavoces había pactado seguir con el proceso desde las 4.00 p. m. del jueves; no obstante, se decidió suspenderlo tras un pedido de cuarto intermedio hecho por el titular de la Comisión Especial, Rolando Ruíz (Acción Popular).

“Están viendo cómo resolver este tema. Pienso que más bien van a recular. Eso me parece porque ya están indicando que se debe considerar este mandato judicial. Estaremos atentos a lo que pase”, acotó.

Pleno del Congreso suspendió sesiones del miércoles 7 y jueves 8 de julio dejando pendiente elección del TC. Foto: difusión

En otro momento, se refirió al desestimo que tuvo un proyecto de ley de su autoría junto con otras iniciativas del Frepap y el Partido Morado.

José Luis Ancalle promovió una iniciativa para la creación de un Sistema Nacional de Focalización en el país, el cual ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

Sin embargo, los votos de las demás agrupaciones políticas (APP, Podemos Perú, Fuerza Popular, AP, Somos Perú, y Frepap) mandaron su proyecto a la Comisión de Descentralización a pedido del congresista César Combina de Alianza para el Progreso (APP).

“Quienes han apoyado esto son aquellos que estuvieron reclamando por qué nosotros no conllevamos la elección de los miembros del Tribunal . Yo sí creo (que fue un acto de venganza) porque no hay motivos. Mi proyecto no tiene nada que ver con la Comisión de Descentralización, absolutamente nada”, añadió.

