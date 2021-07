Vela sobre investigaciones del Equipo Especial: “No tenemos ningún cálculo político”

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, manifestó que su trabajo se ciñe a un plano técnico y que no actúan basados en la coyuntura política.

Así lo afirmó al ser consultado sobre la oportunidad que ha tenido el grupo que preside para intensificar sus labores, como en la vacancia al expresidente Martín Vizcarra o el pedido de prisión preventiva que solicitó el fiscal José Domingo Pérez, miembro de su grupo de investigación, contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, luego de las Elecciones Generales 2021.

“Nosotros actuamos dentro de un plano estrictamente técnico y nuestro calendario o nuestra agenda está definida por los plazos dentro de los mismos procesos. T enemos la obligación de no parar a pesar de cualquier coyuntura que se pueda dar como es la del calendario electoral. Nosotros no somos políticos; por tanto, no tenemos ningún cálculo dentro de lo político , ni de acción ni de omisión”, declaró en entrevista con Al Vuelo.

Investigaciones a candidatos no dependen de las elecciones

En el caso de los investigados que participan en comicios, Vela aseguró que sería grave dejar de realizar sus tareas “hasta que el calendario electoral se paralice” , pues para ello necesitan un marco legal en el que se precise que cualquier persona bajo investigación que esté postulando en un proceso de elección popular tiene el beneficio de que sus procesos se detengan, para que no sea tomado como una “intromisión de carácter político”.

“La ley claramente no dice eso. Lo que establece es que los fiscales actuemos con plazos perentorios; es decir, no podemos dejar de actuar. Y en el proceso de hacer y de no omitir, por supuesto que se dan una serie de incidencias que pueden ser coyunturales al momento político, pero que en nuestro caso están sometidas a la legalidad del Poder Judicial”, sentenció.

