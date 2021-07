Solís sobre impulsores de nuevo TC: “Quizás hay compromisos con determinados grupos”

La legisladora del Partido Morado Zoraida Solís se refirió a los congresistas que insistieron con que se prosiga con el proceso de selección de miembros para el Tribunal Constitucional (TC), pese a la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) que ordenaba la suspensión temporal del mismo.

Tras la sesión del Pleno del Congreso desarrollada este jueves 8 de julio, Solís expresó que dichos congresistas mostraron “alta conflictividad” y “ganas de salirse con la suya” , al impulsar lo que calificó como una “elección exprés”, ya que se piensa hacer “sin los procedimientos adecuados y luego de la llamada de atención del Poder Judicial”.

“El Poder Judicial tiene el derecho de hacer control constitucional. El Congreso de la República no es menos por acatarlo, y es lo que nos correspondía. (...) Es una insistencia lamentable, porque el Congreso ha venido en una situación confrontacional permanente con el Ejecutivo, pero también entre bancadas . Por ejemplo, ellos resienten mucho que la bancada morada haya decidido no actuar, no elegir”, declaró para RPP.

“ Con el Frente Amplio y el Frepap decidimos no avalar esto , porque nos parece que ha habido apresuramientos. No se ha seguido el debido procedimiento y sería mejor que, si hubo un acuerdo, el próximo Parlamento lo haga”, expresó.

Por otro lado, cuando se le preguntó cuál creía que era la motivación de los congresistas que buscan la elección apresurada del nuevo TC, Solís respondió: “Puedo especular, cosa que habitualmente no hago. Lo que se dice, según lo leí en algunos análisis en prensa, es que estarían buscando un Tribunal Constitucional cercano a determinadas posiciones para tener fallos a favor. (...) Quizás hay compromisos con determinados grupos ”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora expresó su deseo de que se apacigüen los conflictos dentro del Parlamento: “Quiero que se calmen los ánimos en el Congreso. Es muy injusto para el Perú que estemos en esta situación de confrontación permanente”, añadió.

Candidatos debieron reaccionar

Sobre los candidatos que siguen en carrera para la conformación del Tribunal Constitucional, Solís lamentó que solo uno de ellos “reaccionara” ante el difícil contexto que rodea al proceso de selección.

“Me ha parecido extraño que solo uno de ellos reaccione”, señaló, en referencia al abogado Jorge Rioja Vallejos, quien renunció al proceso y pidió que no se considere su candidatura.

“Yo hubiera esperado que, siendo candidatos al Tribunal Constitucional, hicieran una cartita muy decente diciendo: ‘Señores, esperemos a la resolución de este problema para luego continuar con esto’, porque, estando como candidatos al Tribunal Constitucional, y que no reaccionen ante una actitud tan prepotente del Congreso de elegirlos, me ha parecido extraño que solo uno reaccione”, enfatizó.

