Mediante una carta dirigida a la Mesa Directiva del Congreso, el abogado Jorge Rioja Vallejos presentó su renuncia irrevocable a su candidatura para el concurso de selección de miembros del Tribunal Constitucional (TC).

La carta fue presentada esta mañana. El abogado formula su “renuncia irrevocable al proceso”, asimismo, solicita que se abstengan de someter a votación ante el Pleno su candidatura.

En el documento, Rioja Vallejos menciona que su decisión se da ante ”la polarización de las fuerzas políticas”.

De hecho el fraccionamiento en el Congreso se evidencia en la falta de 87 votos para concretar la elección de miembros del TC, luego de que el Frepap decidiera acatar la orden de una jueza constitucional de suspender la elección.

Ayer la mayoría de bancadas del Pleno decidieron no acatar esta orden judicial y siguieron con la votación para elegir a los nuevos magistrados del TC. Sin embargo, no alcanzaron los 87 votos, razón por la cual no se logró la elección de los candidatos Fernando Calle, Aarón Oyarce Yuzzelli y Carlos Hakkanson.

La bancada de Alianza Para el Progreso intentó insistir con la elección de estos dos últimos y ´solicitó una reconsideración, pero volvieron a perder.

El renunciante Rioja Vallejos, quien ocupaba el puesto 11 en el orden de méritos, también menciona en la carta su respeto a la Constitución y el estado de derecho, “en el marco de los principios de igualdad, legalidad, tolerancia y legitimidad”.