El parlamentario de Acción Popular Hans Troyes cuestionó la decisión que tomaron algunos de sus colegas sobre continuar con la elección de magistrados al Tribunal Constitucional (TC) y afirmó que tomó la decisión de no participar porque se necesita un mejor análisis.

Asimismo, indicó que existe una desesperación por intereses políticos y personales que afectaran la democracia del Perú.

“Nosotros hemos tomado la decisión (de no participar) porque creemos que estamos a días de salir del Congreso y se necesita tener un análisis más reflexivo sobre la elección del Tribunal Constitucional. Creemos que esta desesperación que hay ahora es más por apetitos de intereses políticos y personales; al final esto va a afectar la democracia de nuestro país ”, manifestó a Exitosa.

Según declaró, hay algunos candidatos a magistrados que no cumplen con los requisitos y tienen “apego” a alguna de las organizaciones políticas. Además, expresó que no está en contra de la elección, sino que no está a favor de hacerlo de forma “apresurada”.

“ Hemos visto que algunos candidatos no cumplen con los requisitos o tienen apegos políticos a algunos partidos. Eso afecta la meritocracia que se necesita en el TC. Por esa razón hemos decidido mantener nuestro voto en contra”, reiteró.

Cabe resaltar que junto a Troyes, los legisladores Jorge Vásquez Becerra y Rolando Campos Villalobos se mostraron en contra de seguir con el proceso, luego que el Poder Judicial decidiera suspenderlo, debido a una acción de amparo presentada por el abogado Walter Ayala.

“Pretender vincular la elección de los miembros del Tribunal Constitucional a una reivindicación y realizarlo como una acción política desesperada, sin la evaluación individual no la podemos convalidar, más aun cuando se tiene una notificación del Poder Judicial que exige que se conteste en el mismo fuero”, señalaron a través de un comunicado.

