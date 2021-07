Elvia Barrios, máxima autoridad del Poder Judicial, rechazó las afirmaciones de ciertos parlamentarios acerca de que la jueza que ordenó la suspensión del proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional haya sido nombrada “a dedo”.

“Lamento profundamente que haya autoridades que señalen que los jueces son nombrados a dedo sin mayor conocimiento del sistema de justicia. En el sistema de justicia tenemos jueces supernumerarios, pero hemos establecido un sistema de selección. No es que yo agarro a cualquier abogado de la calle y le dijo ‘ven siéntate a ser juez’. Eso es equívoco”, declaró a RPP.

En ese sentido, Barrios Alvarado comentó que para que un abogado sea designado como juez supernumerario debe seguir un examen y un proceso de calificación. Recalcó, además, que la jueza Amparo Blácido Báez cumple funciones desde 2013.

“ La jueza desde el año 2013 se encuentra desempeñando la función jurisdiccional . Y desde el año 2018 se encuentra a cargo de un Juzgado Constitucional. Por ahí escuché que decían que se crearon tres juzgados transitorios y ella fue allí hace tres años. Efectivamente, porque la carga procesal en materia constitucional es tanta que ameritó que de manera transitoria incrementemos el número de juzgados”, agregó.

Barrios: “No vamos a permitir que se usen frases lesivas y denigrantes a la persona”

Asimismo, la presidenta del Poder Judicial señaló que no avalarán que se estén profiriendo calificativos negativos en contra de la jueza. Ello, debido a que, por ejemplo, el parlamentario José Vega catalogó a Blácido Báez como una funcionaria “de cuarta categoría”.

“No podemos denostar sus calidades personales porque también, lamentablemente, lo he dicho y lo voy a reafirmar: no vamos a permitir que se usen frases lesivas y denigrantes a la persona ”, sostuvo Elvia Barrios.

Enfatizó que pueden existir opiniones contrarias al fallo judicial, pero que estas deben ser expresadas con el debido respeto a las autoridades. “Las decisiones judiciales claro que pueden ser cuestionables, criticables, debatidles, discutibles, (pero) en una línea de respeto, no con insultos, no con diatribas. Cuando se utiliza el insulto, la adjetivación, a mí me da que pensar que no hay argumentos”, subrayó.

Barrios: “Toda autoridad debe responder por el incumplimiento de un mandato judicial”

En otro momento, Barrios indicó que todas las personas tienen que cumplir y respetar las resoluciones que dictamine el Poder Judicial. “ Todos los ciudadanos y autoridades debemos acatar los mandatos judiciales . Debemos ser cumplidores de la ley”, alegó.

Al ser consultada por la decisión del Congreso de la República de omitir lo dicho por el organismo que lidera respecto a la suspensión del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, afirmó que todos los ciudadanos “deben responder” por desobedecer un fallo.

“Toda autoridad que no cumple un mandato judicial, debe responder por el incumplimiento de un mandato judicial”, acotó.

