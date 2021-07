El Pleno de Congreso sigue en su intento de escoger a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. No le ha importado desobedecer una resolución del Poder Judicial que le ordenaba suspender provisionalmente el proceso. La gran mayoría de los parlamentarios han hecho caso omiso y han continuado. Pero el primer día, al menos, no alcanzaron los votos.

La jueza constitucional Soledad Blácido Báez dispuso la suspensión, principalmente, porque la Comisión Especial que seleccionaba a los candidatos al Tribunal Constitucional no había publicado las motivaciones de los puntajes que cada legislador le puso a los candidatos. Solo había dado a conocer los puntos que obtuvo cada aspirante al TC.

“No se puede desprender de ninguno de estos documentos (colgados en la página web del Parlamento) que se haya cumplido con el principio de publicidad, imparcialidad y meritocracia al momento de la respectiva asignación de los puntajes”, se lee en la resolución judicial del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima

El grupo de Trabajo había incumplido el artículo 37 de su reglamento que establece que los resultados finales de las entrevistas deben ser publicados de manera detallada en el sitio web del Congreso. Tras desacatar la orden y en el segundo día para elegir al nuevo TC (este miércoles 8), el presidente de la Comisión, Rolando Ruiz, contó que ya estaban publicando las motivaciones a pedido de la jueza. ¿Eso les permitirá continuar con el proceso? ¿Qué implica para ellos?

El abogado constitucionalista Luciano López, en diálogo con La República, explica que el reglamento para seleccionar a los candidatos al TC, en su artículo 35, señala que “en la misma sesión se tenía que haber entregado la calificación más la motivación. Y en el acta solamente está la calificación”. “Más alla que las motivaciones sean cualquier cosa, ¿por qué no las consignaron en el acta? En el informe final tampoco están. En ninguno de los anexos del informe final están las motivaciones”, añade el especialista.

Y prolonga: “Más allá que ahora están en desacato abierto a una resolución judicial y que hay evidentemente indicios razonables que deberían ameritar una investigación por desobediencia a la autoridad, que saquen esto ahora cuando no está en el acta, allí el tema está en que esto es al menos la sospecha inicial de un presunto delito contra la fe pública. Y hay que aclarar que no serían delitos de función, sino delitos comunes. Como delitos comunes, estos señores no tienen inmunidad. Esto es bien delicado. (…) No sé por qué la Fiscalía no interviene ya”.

Por su parte, la constitucionalista Erika García-Cobian indica que las motivaciones publicadas en la web demuestran que nunca existió una real fundamentación, que ahora solo son aparentes e insuficientes. “De la lectura de la alegada fundamentación del puntaje, uno se da cuenta de que no hay ninguna subsanación frente a la omisión inicial, porque no son justificaciones de las calificaciones asignadas . El concurso sigue adoleciendo del mismo problema que advirtió la jueza en su medida cautelar”, dice.

“La jueza concedió la medida cautelar por, justamente, no haberse cumplido con las exigencias de publicidad, motivación y transparencia. Eso no se ha corregido. El mandato de la jueza era que se suspendiera hasta que se resuelva el fondo del pedido de la demanda de amparo. Entonces, continúa vigente ese mandato judicial”, agrega. Y seguidamente precisa que, ante un desacuerdo con una resolución, “la respuesta no puede ser: ‘Yo no voy a cumplir’”, sino que se debe seguir “los mecanimos legales constitucionales para poder cuestionarlos”.

Motivaciones cuestionadas

Las motivaciones publicadas, sin embargo, no están exentas de críticas. Como pudo analizar La República, el congresista de Fuerza Popular, Diethell Columbus, consigna la misma motivación a un puño de candidatos (José Gálvez, David Velasco, Óscar Díaz y Jorge Rioja) en el aspecto de “solvencia e idoneidad moral. “Su intervención no ha sido destacada, no me ha convencido en la totalidad las respuestas del candidato a las preguntas efectuadas por la comisión”, se lee para los cuatro.

El mismo Columbus también pone dos motivaciones idénticas a un par postulantes, solo que a uno le coloca 10 puntos, a Gustavo Gutiérrez, y a María Tello le endosa 7. Otro ejemplo es José Luna Morales, quien califica “la solvencia moral” del candidato Carlos Hakkanson así: “El postulante no ha sido contundente al momento de dar respuestas concretas; sin embargo, deja en evidencia su idoneidad moral”.

La calificación de “solvencia moral” que hace José Luna Morales (Podemos Perú) del candidato Carlos Hakkanson. Captura: Wilber Huacasi

La abogada García-Cobian señala que las motivaciones confirman que los congresistas de la Comisión Especial “no han cumplido con las exigencias del Concurso” y que “las preguntas de las entrevistas personales eran absolutamente impertinentes y direccionadas a favorecer intereses particulares, inmediatistas e, incluso, ilegales”.

“En su motivación tenían la oportunidad de defender la pertinencia de las preguntas para elegir buenos magistrados y magistradas, y fundamentar por qué las respuestas merecían la calificación asignada. Pero no encontramos nada de eso en los formularios colgados en la web con las supuestas motivaciones”, concluye.

La motivación que hace Diethell Columbus (Fuerza Popular) en el rubro de "solvencia e idoneidad moral" sobre el candidato Carlos Hakkanson. Captura: Wilber Huacasi

