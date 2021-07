El congresista Luis Roel Alva, de Acción Popular, se pronunció luego de que el Congreso de la República concluyera el pleno del último miércoles 7 de julio para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El también segundo vicepresidente del Parlamento lamentó que no se haya llegado a los 87 votos necesarios para elegir a Fernando Calle, Aarón Oyarce y Carlos Hakansson, quienes obtuvieron los primeros tres puestos en orden de mérito del proceso.

Del mismo modo, sostuvo que dentro las bancadas que integran el Legislativo deben evaluar si todavía se quiere “cumplir con el deber constitucional” de elegir a los seis magistrados que integrarán el TC para un siguiente. periodo.

“Tenemos que evaluar si todavía dentro de las 11 bancadas hay el interés de cumplir con el deber constitucional de elegir a los magistrados. En todo caso, si no lo hubiera, debemos desistir del mismo y evitar así el maltrato que pudieran sufrir los candidatos que aún están”, declaró en Canal N.

En efecto, para Roel existen dos caminos: revisar si no hay un interés político de seguir adelante con el proceso o analizar “cuales son las posibilidades jurídicas para concluirlo de manera anticipada antes que los candidatos pasen por una fructuosa evaluación y votación cuando ya no hay forma de alcanzar los votos”.

“Nosotros tenemos un fuero parlamentario que defender. No podemos dejar un mal precedente al siguiente Congreso que viene y a los que lo sigan. No debemos permitir que una medida cautelar presentada por una jueza, que no es de carrera y que no ha sido nombrada por la Junta Nacional de Justicia, pueda detener el proceso de elegir a los miembros del Tribunal”, acotó.

En esa misma línea, cuestionó la medida impuesta por el Poder Judicial, pues aseguró que “no está debidamente fundamentada, ni debidamente motivada en un análisis constitucional pertinente”.

“Cuando la jueza obstaculiza la función del Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, está afectando no solo el fuero parlamentario sino el principio de separación de poderes. Los congresistas no tenemos mandato imperativo, tenemos interpretación con nuestros votos”, añadió.

