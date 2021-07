Bancada de Acción Popular se divide por proceso de selección del TC

Las pugnas en el Congreso se han hecho visibles en los últimos días entre quienes quieren continuar con la selección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional, pese a la resolución judicial que ordenó la suspensión del proceso, y quienes manifestaron que votarán en contra en el debate de los candidatos a tribunos.

En esta línea, la bancada de Acción Popular se ha dividido, pues los legisladores Jorge Vásquez Becerra, Hans Troyes Delgado y Rolando Campos Villalobos han mostrado su postura en desacuerdo con el desacato al mandato de la jueza Soledad Blácido Báez del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio.

“Pretender vincular la elección de los miembros del Tribunal Constitucional a una reivindicación y realizarlo como una acción política desesperada, sin la evaluación individual no la podemos convalidar , mas aun cuando se tiene una notificación del Poder Judicial que exige que se conteste en el mismo fuero”, señalaron a través de un comunicado.

Documento de miembros de la bancada de Acción Popular difundido en redes. Foto: captura documento AP

Asimismo, precisaron que la votación sobre el tema no debería ser realizada por bancada, sino como una decisión personal elaborada a partir de las características de meritocracia “y no por intereses políticos de grupo”, por lo cual lamentaron que no se haya informado de forma anticipada acerca del curriculum de todos los candidatos.

“Bajo estas condiciones y habiéndose generado una clara y absoluta discrepancia ideológica, de posición política, hemos decidido mantener nuestra posición de no elección de los miembros del Tribunal Constitucional por respeto a nuestros pueblos y haciendo eco de su voz a la cual nos debemos”, expresaron Vásquez, Troyes y Campos.

Se ratificaron en su postura en contra de la vacancia de Vizcarra

En otro momento, en el mismo oficio ratificaron su posición contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, efectuado en noviembre del 2020, pues consideran que lo ejecutado por la mayoría parlamentaria perjudicó al Perú, ya que la población estaba atravesando por una pandemia; además de socavar el partido de Acción Popular.

