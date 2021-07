Vásquez: “El Poder Legislativo no está exento de control; ese es el equilibrio de poderes”

La titular del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), se pronunció respecto a la insistencia del Congreso de llevar a cabo la elección de los próximos miembros del Tribunal Constitucional pese a que hay un mandato judicial que les ordena a suspender el proceso.

“Se tiene que defender (la labor del Congreso), realmente sí. Pero ¿cómo se defiende? Usando los recursos legales y la ley, no pasando por sobre ella, no desacatando los mandatos judiciales porque estamos jugando con el Estado de derecho, señores. El Poder Legislativo no está exento de control. Ese es el equilibrio de poderes ”, precisó durante su intervención en el pleno este miércoles 7 de junio.

La legisladora ocupó su curul en el hemiciclo e hizo uso del tiempo que se le otorga a cada bancada para que puedan participar del debate. En tanto, ratificó la decisión del Frente Amplio de no apoyar en la votación de los candidatos en la Junta de Portavoces, que de todas maneras decidieron por mayoría hacer caso omiso a la orden del Poder Judicial y continuar con las sesiones programadas.

Fuentes de La República informaron que quienes a favor de que el proceso continúe fueron Acción Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Frepap, Nueva Constitución y Descentralización Democrática.

“ Diferencien qué significa esa prerrogativa de no estar sujeto a un mandato imperativo. Eso no se aplica acá. El mandato imperativo no quiere decir que vamos a incumplir con las resoluciones judiciales ”, acotó Vásquez Chuquilín.

PJ ordenó detener proceso de selección del TC

Como se informó, Soledad Blácido Báez, jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió aprobar el recurso legal presentado por el abogado Walter Ayala que solicitaba suspender las sesiones donde se iba a decidir la elección de los seis integrantes del máximo órgano constitucional por una serie de irregularidades que había presentado el Congreso.

