Rolando Campos de Acción Popular: “No estoy de acuerdo con que este Congreso elija al TC”

El congresista de Acción Popular Rolando Campos expresó que este Parlamento no debería escoger a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y que esa tarea debería realizarla el próximo Legislativo, mostrando así su postura contraria a la que tiene la bancada de la lampa.

“ Hay que ser respetuosos de las instituciones del Estado. En este caso, el Poder Judicial . El Congreso ha podido contestar la demanda y que siga su curso. Sin embargo, perdimos. Y ahora estamos en la elección de los candidatos del Tribunal Constitucional”, expresó en diálogo con RPP.

“Yo, personalmente, no estoy de acuerdo en que este Congreso elija (al TC). Yo soy uno de los pocos de la bancada de Acción Popular (que piensa así). Y creo que solamente somos dos los que estamos en contra de esta actitud de persistir en hacer un Tribunal Constitucional cuando ya estamos de salida”, agregó.

El parlamentario también manifestó que el hecho de que la Comisión Especial del TC se active en la campaña de segunda vuelta, cuando meses antes no se había mostrado interés, le causó extrañeza. “Cuando viene la segunda vuelta hubo un apuro. Eso es lo que a mí no me convence. En poco tiempo queremos hacer lo que no hicimos bien. Yo pienso que el próximo Congreso es el indicado (de la elección del TC)”, precisó.

Asimismo, señaló que “hay vicios en el procedimiento” y que se ha hecho de forma muy apresurada. Indicó, de igual forma, que el interés y apuro de elegir a los nuevos magistrados es una cuestión política. “Sabemos que va a venir otro nuevo Gobierno y quisieron seguir haciéndole problemas al próximo Gobierno”, señaló.

Por último, fue consultado sobre si las personas que apoyan esta elección lo hacen porque quieren un Tribunal Constitucional a su medida, a lo que contestó: “Así es. No tengo pruebas, pero todo me indica que hay indicios; si no, ¿por qué tanto apuro?”. “Es importantísima esta institución y no se puede hacer a la ligera”, concluyó.

