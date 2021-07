RMP: “¿Por qué le pasan estas cosas al Congreso? Por hacer las cosas mal”

El Poder Judicial concedió ayer una medida cautelar y ordenó al Parlamento la suspensión temporal de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitución (TC) tras algunas anomalías en el proceso.

Rosa María Palacios recordó que el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso en el 2019 por el proceso arbitrario que los parlamentarios trataban de ejecutar.

“Todo poder en una democracia es limitado (...) Los poderes no son omnímodos, no pueden hacerlo todo, están limitados”, sostuvo.

La abogada aclaró que la acción de amparo, interpuesta por el abogado Walter Ayala y resuelta por la jueza constitucional Soledad Blácido Báez, se ha hecho contra el procedimiento más no en oposición a las facultades del Legislativo.

“Si no hay debido proceso, no hay transparencia, no se cumplen con los requisitos establecidos y, por tanto, ese proceso es nulo”, añadió.

Aunque los congresistas estaban advertidos de estas irregularidades, Palacios comentó que han hecho caso omiso a las observaciones. Por ejemplo, el reglamento, ejecutado por el mismo Legislativo, precisa que las notas de los postulantes deben ser publicadas divididas en tres secciones y no en su totalidad.

Agregó que los votos de los miembros de la comisión seleccionadora deben ser motivados, pero no existe ningún acta que fundamente su elección.

De continuar el proceso, RMP explicó que se estaría violentando la Constitución, lo cual podría provocar un juicio político que terminaría en una inhabilitación de hasta por 10 años de toda función pública para todos aquellos funcionarios que hayan participado de la infracción.

El Congreso, según la conductora de RTV, debe apelar a la cautelar y litigar en el tema de fondo. Tras conocer la resolución, la Junta de Portavoces decidió no acatar la orden judicial y sesionaría hoy para elegir a los miembros del TC. No obstante, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ha suspendido el proceso.

“¿Por qué le pasan estas cosas al Congreso? Por hacer las cosas mal. Podrían hacer las cosas bien, pero las hacen mal. Cometen inconstitucionalidades de manera sistemática. El Ejecutivo ya le ha ganado tres leyes inconstitucionales y hay siete más en cola”, criticó.

