OCMA propone destitución contra Walter Ríos por uso indebido del cargo

La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem De La Rosa, propuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un pedido de destitución contra el ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos .

De acuerdo a una nota de prensa emitida por la institución, este nuevo pedido contra Ríos es por haber “vulnerado los deberes funcionales del cargo de máxima autoridad de un distrito judicial”.

Cabe mencionar que Walter Ríos viene cumpliendo una orden de prisión preventiva en el penal Ancón I por integrar presuntamente la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, caso que cumple tres años este miércoles 7 de julio desde su destape.

La investigación acredita que Ríos acordó con un abogado y con Dante Mandriotti (ex juez superior del Callao, y candidato a dicho Gobierno Regional) la concesión de almuerzo para un considerable número de personas, así como un paseo en yate “a cambio de interceder ante el juez superior David Pajares Narva, a fin de obtener una resolución favorable a la parte accionante”.

En efecto, para la OCMA la conducta de Walter Ríos resulta “a todas luces reprochable” ya que en su condición de presidente de la Corte Superior del Callao “estableció relaciones extralaborales con propósitos subalternos, aprovechando su situación que le confería cierto poder y ascendencia para interceder con los jueces a cargo de un expediente sobre prescripción adquisitiva de dominio”.

Según sostiene la institución, con esto, Ríos buscó tener una resolución favorable a los intereses del hermano del citado candidato, quien tenía la condición de demandante.

En consecuencia, de ello, la jefa de OCMA dictó una medida cautelar en su contra, suspendiéndolo preventivamente de todo cargo en este Poder del Estado “hasta que la instancia correspondiente resuelva en definitiva su situación jurídica”.

En marzo, la JNJ suspendió la audiencia que buscaba la destitución de Walter Ríos debido a que el imputado no podía ejercer su defensa.

Ríos Montalvo señaló que había sido notificado de la diligencia; no obstante, apuntó que no conocía el informe que recomendaba su defenestración, ya que —según dijo— no lo había recibido.

OCMA propone destitución de Walter Ríos por uso indebido del cargo ante la Junta Nacional de Justicia. Foto: documento/OCMA

