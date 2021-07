Destape de Los Cuellos Blancos cumple tres años en medio de investigaciones pendientes

Hace tres años se destapó uno de los casos más emblemáticos de corrupción que involucraría a funcionarios y servidores públicos del Estado peruano en unos audios en lo que se escuchaban pedidos y favores para colocar a allegados en puestos claves dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Fue un sábado 7 de julio de 2018 cuando IDL Reporteros y Panorama decidieron difundir por primera vez unas grabaciones telefónicas protagonizadas por Walter Ríos Montalvo, el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, y los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Iván Noguera y Julio Gutiérrez, responsables en ese momento de nombrar a jueces y fiscales en nuestro país.

“Entonces, como garantía yo creo que él te tiene que dar un monto (…). Estoy pensando en 10 ‘verdecitos’ (…). A parte de los vinos”, “¿Cómo se mueve esto, dime? ¿Con qué se mueve? ¡Con plata!”, “El gordo te va a recomendar un abogado mafioso para que ayude acá, ¿ya?”, fueron algunas de las frases que se escuchaba decir a Walter Ríos, quien cumple prisión preventiva en el penal Ancón I, lo que abrió así el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto.

Posteriormente, también aparecieron diálogos del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos y los fiscales supremos Tomás Gálvez Guillén, Víctor Rodríguez Monteza (recientemente integrado al JNE) y Luis Arce Córdova, así como los empresarios Antonio Camayo, Edwin Oviedo, Salvador Ricci, Óscar Peña, entre otros implicados.

Actualmente, todos ellos se encuentran investigados en la Fiscalía; no obstante, hasta la fecha solo se interpuso una condena al exjuez constitucional Richard Chang Racuay a finales de enero del 2020.

Varios involucrados aún siguen a la espera de una sanción penal (Poder Judicial), mientras que otros aguardan el cese administrativo (Junta Nacional de Justicia) de sus funciones.

Por su parte, Pablo Sánchez Velarde, quien fue designado como coordinador general para ver el caso en la Fiscalía, emitió un informe el año pasado en el que señaló que hay 155 investigaciones en curso junto con 24 colaboradores eficaces.

De acuerdo con los avances del Equipo Especial liderado por Sánchez, sería César Hinostroza Pariachi, quien tiene un proceso de extradición en su contra, el principal líder de esta presunta organización encargada de someter a jueces, fiscales, políticos y empresarios con el fin de obtener favores para su propio beneficio.

Anteriormente, en agosto del 2018, luego de propalarse los primeros audios que exponían los actos de corrupción, Sandra Castro, entonces fiscal encargada del crimen organizado en el Callao, emitió un informe detallando los nombres de los integrantes de Los Cuellos Blancos.

Situación de los principales implicados

Luego de su fuga a España en agosto del 2018, César Hinostroza continúa articulando impugnaciones para revertir el pedido de extradición formulado por el Perú con el fin de que responda por los delitos impuestos en su contra.

La justicia española decidió extraditar al magistrado de 64 años por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, mas no por organización criminal, el más grave que le imputaba la Fiscalía peruana.

A pesar de esto, la Procuraduría ya inició las conversaciones con las autoridades de dicho país para acelerar el proceso de extradición de quien uno de los cabecillas de Los Cuellos Blancos.

El Juzgado Supremo aprobó la disposición fiscal para el inicio de una investigación por 36 meses contra el ex juez supremo, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió destituir a Pedro Chávarry y Tomás Gálvez de sus cargos de fiscales supremos.

Los magistrados concluyeron que Gálvez pidió el apoyo de Hinostroza en dos procesos judiciales en trámite: uno de tenencia ilegal de armas contra un integrante de las rondas campesinas de San Martin y uno de familia de un fiscal provincial.

Sin embargo, se le exculpó del cargo de haber atendido a Mauricio Arrieta Ojeda, un representante de la editorial Corefo, a pedido de Hinostroza. Él admitió su intervención en los mencionados procesos, pero negó haber cometido una falta.

Por su parte, Chávarry se mantendrá fuera del Ministerio Público y sin la posibilidad de que se revierta la cancelación de su título de fiscal supremo.

La JNJ rechazó su recurso de reconsideración y ratificó, al mismo tiempo, la decisión del último febrero de separarlo permanentemente de la Fiscalía.

La institución explicó que Chávarry fue responsable de tres cargos: haber mentido cuando dijo que no conocía las gestiones con Hinostroza “para asegurar un almuerzo y llegar al cargo de fiscal de la Nación”.

Además, el facilitar y “propiciar la extracción de bienes a la oficina de su exasesor Juan Duarte Castro” a inicios de 2019, así como el “haber convocado a funcionarios del Congreso al despacho del fiscal de la Nación para tomar acciones” contra el allanamiento a dichas oficinas en la Fiscalía.

Recientemente, la JNJ también decidió la separación definitiva de Luis Arce Córdova del Ministerio Público tras determinar que cometió faltas muy graves en su desempeño como fiscal supremo.

La destitución del magistrado, quien fue suspendido como miembro del JNE, se dio por los audios en los que conversaba con Hinostroza Pariachi en el contexto del caso Los Cuellos Bancos.

Las imputaciones contra Arce abarcaban el hecho de que César Hinostroza intercedió ante él para que ayude a Raúl Odar Cabrejos, exalcalde de Carmen de la Legua, en un proceso de vacancia.

En marzo, la JNJ suspendió la audiencia que buscaba la destitución de Walter Ríos debido a que el imputado no podía ejercer su defensa.

Ríos Montalvo señaló que había sido notificado de la diligencia; no obstante, apuntó que no conocía el informe que recomendaba su defenestración, ya que —según dijo— no lo había recibido. Actualmente cumple prisión preventiva en el penal Ancón I.

El último viernes, por decisión unánime, la Junta Nacional de Justicia suspendió al juez supremo Víctor Ticona Postigo tras ser hallado responsable de faltas muy graves por comunicarse, cuando era presidente del JNE, con César Hinostroza.

La entidad también confirmó la destitución y cancelación del título de juez supremo a Aldo Figueroa Navarro por sus comunicaciones con Walter Ríos en el caso CNM Audios.

Mientras tanto, Víctor Rodríguez Monteza reemplazó a Luis Arce Córdova como miembros del JNE, luego de que el primero fuera suspendido de sus funciones después de anunciar su declinación del cargo pese a que la ley le prohibía hacerlo.

Anteriormente, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió remover a Monteza de la Segunda Fiscalía Suprema Penal a la Fiscalía Suprema Civil, que hasta julio pasado estaba a cargo de Pedro Chávarry.

Víctor Rodríguez fue el hombre clave en el desvelamiento para las investigaciones de Los Cuellos Blancos del Puerto. Según la tesis fiscal, fue él quien alertó a sus presuntos colegas en la organización criminal sobre las pesquisas en torno al caso.

