Bermúdez descarta llamadas desde el Ejecutivo para coordinar elección de magistrados del TC

La presidenta del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, descartó que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti haya intentando intervenir en el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y aclaró que esta tarea le compete al Congreso de la República.

“Eso no es cierto. El Ejecutivo no tiene por función seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Nosotros no hemos llamado a nadie porque no es nuestra facultad ”, resaltó durante la conferencia de prensa brindada a los medios de prensa este miércoles 7 de julio.

En esa línea, manifestó la relevancia de que la ciudadanía sepa la verdad del accionar de cada poder del Estado para que no se deje engañar por rumores o bulos en contra del Ejecutivo.

“Es importantísimo que la ciudadanía esté informada, el Poder Ejecutivo no tiene la función de designar a los magistrados del TC y, por tanto, nosotros no tenemos ninguna injerencia al respecto ”, ratificó Violeta Bermúdez.

Algunos miembros del Congreso acusaron al Gobierno de Sagasti Hocchausler de intervenir en la elección de los nuevos tribunos, e incluso indicaron que la resolución del Poder Judicial (PJ) que les ordenó detener el proceso fue en coordinación con la presidenta de la institución de justicia, Elvia Barrios.

Al respecto, el último martes 6 de junio, la titular del PJ rechazó esas versiones: “(No he tenido) participación e injerencia alguna en la resolución emitida por la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio ni sostenido tampoco comunicación o conversación alguna con el presidente de la República sobre dicho proceso de selección”.

Vásquez y Barrios exhortaron al Congreso a respetar autoridad judicial

Al iniciar el pleno de este miércoles 7 de julio para iniciar la votación de los aspirantes a tribunos, la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, tomó su lugar en el hemiciclo como miembro de la bancada del Frente Amplio para exhortar al Congreso respeto al equilibrio de poderes.

“Se tiene que defender (la labor del Congreso), realmente sí. Pero ¿cómo se defiende? Usando los recursos legales y la ley, no pasando por sobre ella, no desacatando los mandatos judiciales porque estamos jugando con el Estado de derecho, señores. El Poder Legislativo no está exento de control. Ese es el equilibrio de poderes ”, sostuvo.

A su vez, mientras se llevaba a cabo la sesión, Elvia Barrios precisó que toda persona o autoridad debe acatar y cumplir las resoluciones dispuestas por un juzgado, “sin perjuicio de impugnarlas ante la instancia correspondiente si así lo considera”.

“Cuestionar una resolución judicial exige a los involucrados usar los cauces constitucionales y democráticos para revertirla. No hay justificación alguna para usar el insulto o la adjetivación hacia la autoridad judicial. Cuando hay argumentos, el resto sobra”, escribió en su cuenta de Twitter.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.