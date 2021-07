RMP: Con la variante Delta, si no tienes las dos dosis, hay mucho riesgo de muerte

El proceso de vacunación, según Rosa María Palacios, avanza a la perfección en el Perú. En este momento, el Ministerio de Salud está inoculando a las personas entre 50 a 51 años y, posiblemente, al terminar el mandato de Francisco Sagasti se haya inmunizado hasta los 40.

No obstante, mostró su preocupación por los más de 300,000 peruanos que solo han recibido la primera dosis contra la COVID-19 y no han regresado a su centro de vacunación por la segunda dosis.

¿Qué está pasando? Palacios indicó que existen algunas explicaciones ante esta negativa. La primera es que muchas personas han sido inoculadas con las dos dosis en el extranjero y han utilizado su turno en el Perú como un refuerzo.

“Esas personas deben ingresar a una app y señalar que ya se vacunaron fuera del Perú. Si usted va a viajar en los próximos días y tiene la oportunidad de vacunarse, tiene que entrar al app porque de esa manera queda registrado que usted no necesita de esa segunda dosis”, sostuvo.

Otra razón sería que, luego de ser inoculado, la persona fue contagiada por la COVID-19, por lo que debe esperar tres meses para recibir la segunda dosis.

“El Minsa puede abrir un app para estas personas, eso se puede controlar”, recomendó.

Los posibles efectos adversos de la vacuna podría ser otra razón por la que más de 300.000 peruanos han decidido no ser inoculados con la segunda dosis. RMP precisó que la cartera de Óscar Ugarte debe realizar una campaña de comunicación para romper algunos mitos.

“La variante Delta es sumamente contagiosa y su protección está completa con las dos dosis, pero con una no y sí te puedes enfermar y sí te puedes morir (...) Si no tienes las dos dosis, con la variante Delta no te libras de la muerte (sic)”, afirmó.

Agregó que el Ministerio de Trabajo debe de brindar facilidades laborales a los empleados para acudir a los vacunatorios, ya que los empleadores, en muchas ocasiones, no están otorgando permisos.

RMP recordó que ninguna persona está en la obligación de vacunarse; sin embargo, manifestó que el Ministerio de Trabajo deberá resolver qué pasará con aquellas personas que decidan no inocularse, como ya lo ha hecho Brasil y Estados Unidos.

