Levantarán el secreto bancario de Vladimir Cerrón

Aquí todo se investiga. El fiscal Richard Rojas Gómez evalúa levantar el secreto bancario y tributario del ex gobernador regional, fundador y secretario general del Partido Político Perú Libre, Vladimir Cerrón, a fin de establecer el origen de sus depósitos bancarios.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, Rojas solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe de los depósitos, retiros y transferencias de dinero que Cerrón haya realizado en bancos nacionales y del extranjero, por cualquier medio de pago y en cualquier moneda física o electrónica.

Este el primer paso para proceder a levantar el secreto bancario y tributario. Dicho pedido incluye a sus familiares más cercanos, hermanos y padres, y a sus principales colaboradores, militantes, consejeros y candidatos en el Gobierno Regional de Junín y del partido político Perú Libre desde el año 2010 hasta la actualidad.

Esto incluye al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, y a altos cargos de dicha administración regional.

Los indicios preliminares que recoge el fiscal especializado en delitos de lavado de activos para sustentar su pedido se sostienen en la investigación de la fiscal anticorrupción de Huancayo Bonnie Bautista a “Los Dinámicos del Centro”.

Además, en la denuncia del periodista y operador político Carlos Paredes y diversos informes de prensa, en especial los de Radio Programas del Perú (RPP) y el diario El Comercio, a lo que el fiscal considera de “alta confiabilidad”.

Conjuntamente con información contable y financiera recogida por otras fiscalías de Huancayo, en las diversas investigaciones realizadas a actos vinculados a la primera gestión de Cerrón.

Carlos Paredes denunció que, de acuerdo con uno de sus “informantes”, Cerrón realizó un depósito de un millón de soles en efectivo en la Caja Huancayo de El Tambo, en el verano del 2020.

En tanto que El Comercio reportó diversos movimientos bancarios en un lapso de siete años, entre el 2013 al 2020, que totalizarían un millón y medio de soles, que considera de origen desconocido.

Tras la difusión periodística de Paredes, el oficial de cumplimiento de la Caja Huancayo remitió un informe reservado a la Superintendencia de Banca y Seguros en la que señalan que en sus archivos solo existe un depósito de 260.000 soles en diciembre del 2018 y un retiro, incluyendo interés, de 284.551 soles en junio del 2020.

Ingreso, ahorros, gastos

El dinero se justificó como proveniente de ahorros del cliente, indicó la Caja Huancayo. El reporte de movimientos de El Comercio confirma dicho depósito y la transferencia al Interbank de los 284.000 soles. Sobre la historia del millón de soles en efectivo no hay información oficial.

El Comercio totaliza movimientos bancarios por un millón y medio de soles desde el 2010 hasta el 2020, que incluye el pago de sueldos del Estado por 546.689 soles realizados en el Banco de la Nación, por lo que se debe precisar si se trata de sus haberes como médico, gobernador regional u otra actividad.

En este sentido, la Fiscalía también buscará identificar el total de ingresos recibidos por el fundador de Perú Libre provenientes del Estado, ya sea como gobernador regional (2011-2014 y 2019), médico neurocirujano en Essalud-Huancayo (desde el 2003), docente en la Universidad Nacional del Centro (desde el 2010) y/o dirigente de Perú Libre.

En este contexto, a fin de precisar sus ingresos, gastos y ahorros, el fiscal ha solicitado un rastreo de propiedades en Registros Públicos y en el Colegio de Notarios, a nivel nacional. Al igual que información de las declaraciones de impuestos ante la Sunat y los Servicios de Administración Tributaria.

“Con toda la información que se reciba se dispondrá un peritaje económico-contable que precise la relación causa-efecto entre los ingresos legales, gastos, estilo de vida y posibilidad real de ahorros”, precisaron en la Fiscalía.

Investigación

En un país donde los condenados por delitos de corrupción de funcionarios casi nunca pagan la reparación civil, el esfuerzo hecho por Cerrón y la militancia de Perú Libre para que pague los 850.000 de reparación civil que le impusieron en la condenada por negociación incompatible con el cargo será parte de las pesquisas.

El fiscal Richard Rojas dispuso el inicio de la investigación por lavado de activos contra los que resulten responsables, sin incluir directamente la identidad de todos los investigados, lo que le permite avanzar sin observaciones de las defensas.

De acuerdo con las fuentes de la Fiscalía, consultadas para esta nota, si bien la identidad de Cerrón no aparece en la disposición de inicio de la indagación preliminar, el fundador y secretario general de Perú Libre se ha convertido en objetivo prioritario de las fiscalías de lavado de activos.

Una información que todavía no ha sido requerida, pero que también será objeto de análisis posterior, serán las fuentes de financiamiento de Perú Libre y los gastos de campaña en las elecciones presidenciales y al Congreso en la campaña del 2021.

Las fuentes del despacho del fiscal Rojas Gómez reconocen que será una pesquisa larga, pero anotan que, si se trata de rastrear posible movimiento de dinero ilícito, están dispuestos a “mover todas las piedras de Huancayo” para encontrar cualquier rastro.

Por ahora, no hay colaboradores eficaces, pero el fiscal solicitará poder tener acceso a los informantes de la fiscal Bonnie Bautista y de otros fiscales de Huancayo, que hayan o estén investigando las actividades del mencionado líder político.

En la mira. La Fiscalía revisará minuciosamente los ingresos y ahorros de Vladimir Cerrón. Foto: difusión

Defensa

Por su parte, desde la defensa de Cerrón señalan estar tranquilos con la investigación, aunque se muestran incómodos por la forma en que se presentan sus movimientos bancarios y ahorros como de origen desconocido.

“Los ingresos y gastos del señor Cerrón ya han sido investigados con anterioridad y no han encontrado nada. Pueden volver a mencionar que no encontrarán nada que no esté justificado”, anotaron.

Para Vladimir Cerrón y sus abogados todo es parte de una campaña política de desprestigio propiciada por políticos de derecha que buscarían desprestigiar el triunfo electoral del candidato presidencial y virtual presidente Pedro Castillo.

La Fiscalía responde que solo buscan conocer la verdad y que no hay ningún interés político.

Disposición fiscal

El fiscal Rojas no menciona a Vladimir Cerrón como investigado, pero su nombre y el de Fernando Orihuela aparecen como núcleo de la pesquisa.

Documento de la Fiscalía. Foto: difusión

Continúa audiencia de prisión preventiva

La fiscal Bonnie Bautista continúa presentando ante la jueza July Baldeón los indicios que sustentan el pedido de prisión preventiva a 20 de los principales implicados en la organización “Los Dinámicos del Centro”.

Bautista señala que se trata de una organización que operó en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, por lo menos desde el 2012, que operaban a partir de un sindicato, cuyos principales colaboradores eran los trabajadores Delio Caysahuana, José Lagunas, Richard Mendoza y Félix Miranda.

Al describir las actividades de los “jaladores” de esta organización, la fiscal advierte la participación de militantes de Perú Libre que habrían recibido apoyo para sus campañas.

Audiencia. La Fiscalía continuó sustentando el pedido de prisión preventiva ante la jueza. Foto: difusión

