El Poder Judicial ordenó al Parlamento suspender de manera “provisional” el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La elección iba a concretarse en las sesiones plenarias del 7 y 8 de julio.

Ante esta decisión, algunos integrantes de la representación nacional criticaron lo ocurrido. Uno de los legisladores que se mostró en contra fue Ricardo Burga (Acción Popular), quien incluso propuso que se presente una moción de rechazo a lo dictado por el Poder Judicial.

“Acá se están entrometiendo en una decisión soberana del Congreso de la República y esto debe ser censurado al más alto nivel. Por eso, en nombre de la bancada de Acción Popular rechazamos este dictamen de este juez prevaricador que está haciendo abuso del poder , por lo cual debería ser sancionado drásticamente”, manifestó durante la sesión de la Comisión Permanente.

Asimismo, el congresista Carlos Mesía (Fuerza Popular) refirió que existe jurisprudencia que permite hacer caso omiso a lo dictaminado por el Poder Judicial y que deberían continuar con la elección de magistrados.

“Lo primero que tendríamos que hacer es acatar la sentencia de la Suprema Corte e inmediatamente pasar a elegir a los magistrados del TC el día de mañana, desconociendo esta sentencia prevaricadora del Tercer Juzgado Constitucional de Lima ”, sostuvo.

En esa misma línea, César Combina (Alianza para el Progreso) cuestionó a la entidad que preside Elvia Barrios y recalcó que están entrometiéndose en las funciones del Poder Legislativo.

“ No podemos tolerar que el Poder Judicial se convierta en la mesa de partes de una mafia que ya conocemos cómo opera: resoluciones desde Acobamba para liberar a un delincuente; y ahora resoluciones desde Lima para bloquear el derecho de un poder del Estado”, alegó.

A su turno, José Vega (Unión por el Perú) consideró a la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio como de “cuarta categoría” y afirmó que esta pretende “manchar este proceso” de elección de magistrados del TC.

“ Es indignante que un juez de cuarta categoría pretenda frenar al Parlamento en su deber constitucional . Ningún poder del Estado está excepto de actos de corrupción. Acá hay un acto grave, hay manos ajenas que están entrometiéndose para que un juez pretenda parar o manchar este proceso”, indicó.

Franco Salinas (Acción Popular) suscribió lo dicho por sus colegas y se refirió al Tribunal Constitucional como “un tipo de organización criminal”. Inclusive, señaló que podría encadenarse a las rejas del Palacio Legislativo para recalcar su rechazo a la decisión del Poder Judicial.

“ El día de hoy, en contubernio, en complicidad y en lo que finalmente terminan siendo también un tipo de organización criminal (...) pretenden evitar, con una argucia, que el Congreso de la República no lleve a cabo una obligación constitucional”, comentó.

Otro de los parlamentarios que criticó la resolución del órgano judicial fue Otto Guibovich (Acción Popular), quien también lanzó dardos en contra de los magistrados del TC que tienen mandato vencido, llamándolos “zamarros”.

“Nosotros no tenemos mandato imperativo. Nadie puede interferir en las decisiones o procesos del Parlamento. No abdiquemos de nuestras responsabilidades. No es posible tener magistrados zamarros que han vencido 25 meses en sus funciones y, sin embargo, son incapaces de emitir un pronunciamiento cuando alguien a través de la prensa amenaza con cerrar el TC”, apuntó.

El Poder Judicial ordenó al Congreso de la República la suspensión “provisional” de la selección de miembros del Tribunal Constitucional en los plenos de este miércoles 7 y jueves 8 de julio, respectivamente.

En efecto, por medio del expediente n.° 02425-2021-42-1801-JR-DC-03, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió el recurso legal presentado por el abogado Walter Ayala Gonzales con el fin de suspender las sesiones programados para la elección de los nuevos integrantes del TC.

De acuerdo con la demanda presentada, existe “una vulneración al derecho de tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país” , ya que la Comisión Especial para elegir a los próximos integrantes del TC estaría “deslegitimada” desde el 14 de noviembre de 2020.

