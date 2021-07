AAR: “Keiko Fujimori no sabe perder, Pedro Castillo no sabe ganar”

La campaña de las elecciones 2021 ya culminó, pero Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aún no acepta su derrota ante Pedro Castillo, de Perú Libre; así lo detalló Augusto Álvarez Rodrich.

Durante la ceremonia de entrega de bandera a la representación peruana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, precisó que “el deporte nos enseña a ganar y a perder sin rencor y es una lección que todos debemos aprender”.

Para el periodista, el discurso de Sagasti Hochhausler estuvo dirigido para Fujimori Higuchi y Pedro Castillo.

“Le está diciendo (a Keiko Fujimori) que hay que saber perder, hay que cumplir las reglas y eso enseña el deporte. Parece que la señora Keiko Fujimori no lo ha practicado porque cada vez que pierde le agarran unas pataletas increíbles”, comentó.

La hija de Alberto Fujimori respondió al jefe de Estado y, de manera deportiva, le recalcó que “cuando hay una duda, el árbitro se dirige al VAR”, en referencia a la negativa del Gobierno de solicitar una auditoría internacional.

En respuesta, el sucesor de Martín Vizcarra le recordó a Keiko Fujimori que “un presidente no es un árbitro y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la potestad de definir el partido”.

Desde su punto de vista, esta oposición a no aceptar el triunfo de Perú Libre solo está llevando a Keiko Fujimori y a sus aliados al abismo político.

“Está cavando su derrota si postula en el 2026, porque la gente no quiere a una mala perdedora”, acotó.

Sin embargo, AAR sostuvo que el mensaje de Francisco Sagasti también estuvo dirigido para el virtual presidente electo, Castillo Terrones, quien, a 22 días de asumir el cargo, no posee ideas claras sobre economía, salud y educación.

“Este profesor aún no nos enseña nada. Profe, en 22 días usted va a estar sentado en Palacio de Gobierno y tiene que decir qué va a hacer (...) Keiko no sabe perder y Pedro no sabe ganar”, criticó.

