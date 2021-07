RMP: “Es curioso que Keiko se meta a acusar a Cerrón de financiamiento ilícito”

Rosa María Palacios señaló que la denuncia de Los Dinámicos del Centro, mafia que compromete a funcionarios del gobierno regional de Junín, ha desatado una guerra declarada por Perú Libre contra los medios de comunicación.

“Desde el primer mandato de Vladimir Cerrón (en Junín) esta mafia está enquistada y se mueve no solo con funcionarios, sino también con fundadores o militantes de Perú Libertario (ahora Perú Libre)”, comentó.

Según la hipótesis de la Fiscalía, esta mafia habría financiado ilícitamente la campaña de Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021. No obstante, RMP advirtió que hasta el momento el virtual presidente electo, quien ha deslindado cualquier apoyo de la organización criminal a su postulación, no ha sido involucrado en las investigaciones.

“Castillo se inscribe en setiembre del año pasado, no era militante de Perú Libre, no participa de la organización criminal y no está sindicado, pero, de acuerdo a la investigación, es posible que parte del botín se haya utilizado para la segunda vuelta (...) ¿Alcanza para que el señor Pedro Castillo no juramente? De ninguna manera ¿Alcanza para vacar a Castillo? Sí, claro, pero no tienen 87 votos”, agregó.

Palacios se refirió al tuit de Perú Libre donde aclara que la derecha peruana tiene una desesperación por vincular a Castillo Terrones con un presunto financiamiento ilegal de campaña.

Aunque la abogada se mostró de acuerdo con este pronunciamiento, la letrada alegó que una ley de medios, como propone el partido del lápiz “para terminar con extorsiones”, es un grave error, ya que implica el control de contenidos.

Para la conductora de RTV, es posible que Vladimir Cerrón sea procesado por el delito de cohecho.

“Es importante cumplir con la autorregulación para que un partido político no se ponga bravucón y no salga a decir que nos va a meter una ley de medios para controlar lo que decimos porque no le gusta que vinculen a su líder político con un caso criminal (...) Es curioso que Keiko Fujimori se meta de cabeza a acusar a Cerrón de financiamiento ilícito cuando ella ha aceptado que ha tenido financiamiento ilícito en su campaña del 2011”, criticó.

