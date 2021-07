La congresista Rocío Silva Santisteban volvió a referirse en redes sociales a la acusación del periodista Humberto ‘Beto’ Ortiz, quien la acusó en su programa televisivo de tener vínculos con terroristas a través de sus visitas al penal de mujeres de Chorrillos.

“ Beto Ortiz sabe que no soy ni terrorista ni violentista , por eso debe rectificar. Me conoce desde la universidad y sabe que soy una persona correcta y que el taller de literatura era similar al que él dictaba. No me amenacen”, escribió en su cuenta de Twitter, como respuesta a una cuenta anónima de la misma red social que mostró su apoyo al periodista.

Rocío Silva Santisteban sobre Beto Ortiz: "Sabe que no soy ni terrorista ni violentista"

Esto se dio días después de que la legisladora enviara una carta notarial a Beto Ortiz, pidiéndole que se rectifique por las declaraciones realizadas durante su espacio televisivo en el canal Willax TV.

También en su cuenta de Twitter, Rocío Silva Santisteban señaló las acciones que tomaría si el conductor no se retractaba de sus afirmaciones.

“Esta semana, le he enviado una carta notarial a Beto Ortiz pidiéndole que se rectifique de las difamaciones que ha vertido en su programa contra mí. De lo contrario, se tomarán las acciones pertinentes para denunciarlo por difamación agravad a”, advirtió.

Foto: Twitter

Todo comenzó cuando, en una de sus emisiones, Ortiz hizo públicas unas fotografías en las que se veía a la parlamentaria en el penal de mujeres de Chorrillos junto a Maritza Garrido Lecca, quien es acusada de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. El conductor afirmó que ambas eran “amigas”.

Brindaba ayuda social en el penal

Ante la acusación del periodista, Rocío Silva Santisteban aclaró que su presencia en el centro penitenciario se debía a un programa de ayuda social por el que impartía talleres de literatura para las reclusas.

“La difamación es un delito: fui agente pastoral del 2006 al 2010 en la cárcel de mujeres de Chorrillos. Dictaba talleres de Literatura, como lo ha hecho Beto Ortiz, pero ahora se usa esto para ‘terruquearme’ y mentir . No sean asquerosos”, declaró a través de sus redes sociales el 18 de junio.

Rocío Silva Santisteban

A la publicación, la parlamentaria adjuntó la acreditación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con la que se identificaba para ingresar al penal e impartir las mencionadas lecciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.