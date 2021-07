Luis Valdez aclara que sí firmó el informe sobre denuncia contra Edgar Alarcón

El congresista de Alianza para el Progreso Luis Valdez aclaró que sí firmó el informe final aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el suspendido legislador Edgar Alarcón y desmintió a la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez.

La titular del Poder Legislativo había manifestado a este medio que el martes 6 de julio sesionaría la Comisión Permanente del Parlamento, pero no podrían ver los casos de Edgar Alarcón y Pedro Chávarry debido a que no llevaban las firmas de varios integrantes, entre ellos el de Valdez.

“El de Chávary no lo ha firmado Meléndez. Dice que tiene problemas con su firma. No pudo ingresar (el caso) por eso. Hay otros importantes en los que faltan 5 o 6 firmas. No podrán entrar este martes. Hablábamos sobre si podríamos ampliar unos días. Merecería para ver esos casos. En el caso Alarcón, se aprobó el 28 de junio y faltan firmas de Burga, Meléndez, Valdez, Chávez, Mesías, Aliaga y Ancalle”, indicó Vásquez.

Por su parte, el también titular de la comisión de Constitución pidió a Vásquez que se rectifique, ya que alega haber firmado el informe de Alarcón el 2 de julio, fecha en que le llegó el documento.

