Congreso incumple reglamento en concurso público para el Tribunal Constitucional

El pleno del Congreso tiene en agenda sesionar los días miércoles 7 y jueves 8 de julio, con el fin de concretar la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Los legisladores, sin embargo, llegan a esta etapa con una nueva irregularidad suscitada durante la etapa de las entrevistas con los postulantes.

Y es que para esta etapa el Congreso había fijado pautas de cumplimiento obligatorio en el reglamento aprobado y publicado el pasado 17 de octubre del 2020.

Estas pautas tienen que ver con la transparencia. El artículo 35 del reglamento establece que los miembros de la Comisión Especial conformada para este concurso público tenían que motivar la calificación que realizaron en la etapa de las entrevistas con los candidatos.

“La calificación y la motivación de esta (entrevista) son entregadas a la presidencia de la Comisión Especial, que se encarga de promediar, en la misma sesión, las notas de cada postulante y determinar su puntaje final”, establece el inciso 35.2.

Y adicionalmente, el artículo 37 del reglamento establece que “los resultados finales de las entrevistas personales son publicados de manera detallada en la página web del Congreso”.

Sin embargo, la Comisión Especial, que preside el legislador Rolando Ruiz, de Acción Popular, no cumplió con este artículo sobre la publicación en forma detallada de los resultados de las entrevistas.

Proceso ilegítimo

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, cuestionó que la comisión haya incumplido con este extremo de la publicidad detallada de las calificaciones de la entrevista personal.

Según subrayó, la comisión debió haber publicado la puntuación que cada legislador otorgó a cada postulante, por cada rubro que se fijó en el reglamento para la etapa de las entrevistas: solvencia e idoneidad moral; trayectoria profesional y proyección personal.

El representante de Proética destacó que si bien el artículo 37 señala, en general, que se deben publicar los resultados de la entrevista “en forma detallada”, esto debe ser interpretado en concordancia con el principio de publicidad, regulado en el título preliminar del mismo reglamento del concurso.

“La falta de publicación le quita legitimidad al proceso. No estamos hablando de cualquier concurso público, sino de personas que van a tener en sus las decisiones del futuro TC. Entonces, es fundamental para la ciudadanía saber cómo han calificado los congresistas a cada postulante”, expresó.

Informe con vacíos

La República accedió al informe final de 42 páginas y al documento de anexos que entregó la Comisión Especial del concurso para el TC. En la página 45 sobre la calificación de las entrevistas con los postulantes, solo consignan los puntajes finales de las etapas de evaluación curricular y entrevista personal.

La comisión no cumple con informar el detalle de las puntuaciones con respecto a la entrevista personal. Es decir, no es posible saber cuántos puntos le puso, por ejemplo, el congresista José Luna Morales a cada postulante en el rubro de solvencia moral. Y lo mismo para los rubros de trayectoria profesional y proyección personal.

El documento tampoco contiene la motivación que debió desarrollar cada congresista en la calificación. Es decir, la explicación de por qué le pone determinado puntaje a cada postulante. A pesar de estas nuevas anomalías, el pleno del Congreso podría concretar la elección en las sesiones del miércoles 7 y jueves 8 de julio.

Reglamento incumplido

Informe de la Comisión Especial incumple con este reglamento que establece la publicidad del detalle de la calificación.

Reglamento para el concurso al Tribunal Constitucional. Fuente: El Peruano

Burga y su pedido de respaldo

Ayer circuló un audio con la voz de Ricardo Burga (AP), quien hace un llamado a respaldar la elección para el TC. “Debemos ganarle en las calles a la izquierda y a los morados”, expresa el legislador, quien llama a movilizarse a la avenida Abancay el miércoles 7.

En paralelo, los voceros de AP, APP, Somos Perú, Podemos Perú, Nueva Constitución y Fuerza Popular emitieron un comunicado respaldando el concurso público.

Un concurso incompleto

Úrsula Indacochea - DPLF-Washington

El artículo 35 del reglamento del concurso público para el TC exigía que la calificación hecha por los miembros de la Comisión Especial sea motivada; es decir, que ellos expresen las razones por las que otorgan determinada puntuación en la entrevista. Esa exigencia se pone expresamente en el reglamento y no se ha cumplido.

Además, el artículo 37 establecía la publicación de las calificaciones de manera desagregada. Esto tampoco se ha hecho. El cuadro final presentado no distingue el puntaje por cada rubro fijado en el reglamento. Si no se conoce el desagregado, no se podrá conocer la idoneidad ética de los postulantes.

En buena cuenta, el trabajo de la comisión especial ha sido incompleto. La comisión no ha cumplido su mandato.

