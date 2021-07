La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, comparte sus percepciones sobre los intentos de censurarla, el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y la posibilidad de otra ampliación de la legislatura. Destaca que, pese a las embestidas, hasta ahora han mantenido condiciones de gobernabilidad mínimas.

¿Qué hay detrás de los intentos de censura contra usted?

No podemos generar especulación, pero desde que iniciamos tenemos amenazas de censura porque creo que determinados congresistas se han resistido a que dirijamos el Congreso. Tiene que ver con cómo llegamos, por la crisis generada por ellos. Una censura a la mesa o a la cabeza provocaría inestabilidad, puede generar vulnerabilidad contra el presidente de la República y el cambio de la mesa podría generar condiciones para que ingresen allí congresistas que pueden aprovechar para otro tipo de intereses.

¿Cuáles son esos intereses?

Son días decisivos en los que el país discute la transición, proclamación de un nuevo presidente, y el Congreso es un espacio estratégico para poder hacer cualquier acción en relación con esos temas. Es un lugar estratégico y probablemente podría aprovecharse en ese sentido.

¿Interferir con la proclamación del presidente electo?

Sería una posibilidad. Lo digo en condicional porque tampoco tenemos elementos para decir que ese sería el plan.

¿Temen que usted no deje que elijan magistrados al TC y allí tienen gran expectativa?

He sido muy transparente. Como presidenta del Congreso intento mantener neutralidad, pero no significa que no pueda tener posición. Me posicioné sobre la cuarta legislatura, cuestión de confianza y reformas constitucionales. Sobre el TC tengo una posición y mis colegas la conocen. Mi deber es cumplir el reglamento y si la mayoría quiere, como decidió, llevar adelante el proceso, garantizar que se realice, pero eso no quita que tenga una posición. Me da la impresión de que ellos temen que esta posición pueda generar una corriente de opinión contraria a lo que pretenden. Me comentaron que la censura se promovía porque temían que yo no convoque a la elección sobre el TC.

¿Saldrán magistrados del TC idóneos con este Congreso?

He visto el procedimiento y hay críticas. Vienen de sociedad civil y hay que tomarlas en cuenta. Con los tiempos apremiando, no se han tomado en cuenta. Me preocupa la forma como se ha llevado el proceso y si influencian en que escojamos a los más idóneos. Veo un desafío grande.

En los primeros puestos para el TC, hay cercanos al Apra y fujimorismo. ¿Qué piensa?

He visto informes periodísticos sobre estos cuestionamientos de que son cercanos a tal o cual partido. Me parece que se debió encontrar un mecanismo para que la población esté mucho mejor informada, que legitime el proceso. Me da la impresión de que no se están atendiendo esas preocupaciones.

¿Quieren hacer un TC fujiaprista y conservador que bloquee un gobierno de Castillo?

Hay varias posibilidades. Podría haber muchas teorías. Algunos denuncian que se quiere generar un TC a medida que encorsete al presidente. Mi preocupación es si vale avanzar pese a las desconfianzas. Cuando hay un proceso no legitimado por la población, es peligroso.

¿Por qué será presencial la sesión para elegir lo del TC?

Es una duda que me queda. Dije que se violan las normas sanitarias de aforo, pero no entendieron nada y la mayoría estaba por que sea presencial. Me preocupa. ¿Cuál es la necesidad de estar en un mismo espacio?

Una posibilidad es que haya acuerdo para mostrar el voto. ¿Qué opina?

Hay gente que piensa eso, que es para poder hacer alguna negociación. No me atrevería a afirmar eso sin pruebas, pero espero que eso no se produzca.

¿Se puede establecer que no se muestre el voto?

Podría ser si hay un acuerdo, pero me parece que no se estima en este momento.

¿Ellos no quieren?

Claro.

¿Se ampliará la legislatura otra vez?

Ese pedido me han hecho en Junta de Portavoces varias bancadas, y algunas están enviando documentos. Les dije que no habíamos considerado eso, pero que fundamenten por qué. En la mayoría de los casos no han fundamentado. Si hay posibilidad, creo que sí porque hay miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales muy preocupados porque este martes hay Comisión Permanente para ver acusaciones, pero a pesar de que ya se votaron casos como el de Chávarry, unos aún no firman el dictamen.

¿Quiénes?

El de Chávary no lo ha firmado Meléndez. Dice que tiene problemas con su firma. No pudo ingresar (el caso) por eso. Hay otros importantes en los que faltan 5 o 6 firmas. No podrán entrar este martes. Hablábamos sobre si podríamos ampliar unos días. Merecería para ver esos casos. En el caso Alarcón, se aprobó el 28 de junio y faltan firmas de Burga, Meléndez, Valdez, Chávez, Mesías, Aliaga y Ancalle.

¿No es un sabotaje eso?

Hay una sospecha de eso.

¿Cuánto se podrá ampliar?

3 o 4 días para ver esto.

A poco de acabar este Congreso, ¿cuál es su evaluación?

Ante la crisis, ha intentado responder. Muchos intentaron ayudar a veces con buena voluntad y poca expertise, y se plantearon normas que no necesariamente requeríamos. Muchos nos acusan solo de populistas, pero es un Congreso con gente sin experiencia en labor legislativa en medio de la crisis. Ha sido un desafío y en varias cosas hemos respondido. Se atrevió a plantear cosas que históricamente nadie planteó: temas de AFP, CAS, régimen agrario, reforma del sistema de pensiones, aunque no se acabó. No somos lo más óptimo, pero hay injusticia al decir que es el peor Congreso, populista. Hemos tenido limitaciones y en medio de la crisis mantuvimos condiciones de gobernabilidad mínima.

