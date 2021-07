Mirtha Vásquez, titular del Parlamento Nacional, refirió que pese a que la representación nacional acaba de rechazar la admisión de la moción de censura contra la Mesa Directiva, considera que podrían volver a presentarse nuevas propuestas del mismo tipo.

“Saludo que la mayoría haya sido sensato y no haya votado por esta censura porque, además, no tenía ningún asidero legal. (...) No descarto la posibilidad de que se quiera tomar una Mesa Directiva a pocos días de terminar el periodo para otro tipo de intereses ”, declaró a Ideele Radio.

En esa misma línea, la parlamentaria del Frente Amplio comentó que es una irresponsabilidad de los legisladores impulsar continuas mociones de censura. Ello, porque trascendió que se estaría gestando una nueva iniciativa, pero para destituir solo a la presidenta del Congreso.

“Es increíble que se someta una moción, se vote, se pierda e inmediatamente circule otra. No se puede actuar de manera tan irresponsable. Hay que hacer un llamado a los colegas porque no nos estamos jugando un cargo, es la gobernabilidad de este país ”, agregó.

Incluso, Vásquez señaló que la censura a la Mesa Directiva estaría enfocada en que determinados grupos parlamentarios busquen “influenciar en este proceso electoral”

“En estos días lo que se está generando es un intento de desestabilización de cara al contexto que tenemos, el proceso electoral. No podríamos descartar que se ha intentado tomar la Mesa Directiva con el interés de influenciar en este proceso electoral ”, apuntó.

Vásquez: “Siempre hemos tenido esta amenaza de censura”

Asimismo, Vásquez Chuquilín expresó que desde que asumió la presidencia del Parlamento en noviembre de 2020 ha recibido “amenazas” de apartarla del cargo.

“Durante el tiempo que hemos estado presidiendo la Mesa Directiva, desde que empezamos, hemos tenido estas amenazas de censura . Se han presentado cuatro mociones de censura: dos dirigidas al presidente Sagasti y dos dirigidas específicamente a mi persona y a los otros dos miembros de la Mesa Directiva”, contó.

Precisó que las propuestas para censurar a la Mesa Directiva del Congreso “provienen de los mismos grupos”. La última moción fue presentada por legisladores de Acción Popular, Fuerza Popular, Descentralización Democrática y Alianza Para el Progreso .

“Siempre hemos tenido esta amenaza (de censura). Siempre provienen de los mismos grupos que no son la mayoría dentro del Congreso, que son gente que siempre está vinculada a estos intereses de retomar el control del Congreso de la República, que están siempre queriendo desestabilizar el poder”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.