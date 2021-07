AAR a la Marina: En vez de preocuparse por caricaturas, deberían mejorar la seguridad

Augusto Álvarez Rodrich respondió a la carta enviada al diario La República por el contralmirante José San Martín Gómez, Director de Informaciones de la Marina de Guerra del Perú.

La misiva hace referencia a la caricatura realizada por Carlos Tovar (Carlicantura) publicada el jueves 1 de julio, donde se aprecia a Vladimiro Montesinos utilizando los teléfonos de la base naval, en alusión a los audios publicados del exasesor de Alberto Fujimori.

Para José San Martín Gómez, esta caricatura afecta la imagen institucional de la Marina de Guerra, por lo que solicitó evitar el uso del escudo del cuerpo militar para “hechos que están bajo investigación”.

“La Marina está muy equivocada. Esta carta es inadmisible. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión se respeta, y entiendo que en los cuarteles no sea así. En la sociedad civil, hay libertad de expresión y todos tenemos derecho a opinar y que lo sepa la Marina de Guerra del Perú (…) Antes de estar pidiendo que no se utilicen las imágenes de la Marina, lo que deberían hacer es ver cómo Montesinos no use los teléfonos como le da la gana”, criticó AAR.

El periodista sostuvo que la imagen publicada en La República es una parodia de un hecho actual. Agregó que las caricaturas son un ejercicio soberano de la libertad de expresión, por lo que la solicitud del contralmirante José San Martín Gómez es inviable.

“La Marina ha hecho un ridículo, y en vez de preocuparse por las caricaturas, deberían preocuparse por mejorar las condiciones de la seguridad de la base naval”, reiteró.

Ante este suceso, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) emitió una alerta y rechazó la carta de la Marina de Guerra del Perú enviada a la gerencia del diario La República, ya que el caricaturista Carlos Tovar “está utilizando legalmente su derecho a la libre expresión”.

