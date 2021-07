Vizcarra afirma que es “la primera vez” que se vacuna, pese a haber recibido dosis de Sinopharm

Luego de dar a conocer que se vacunó con una dosis de Pfizer, el expresidente Martín Vizcarra señaló que esa fue “la primera vez” que fue inmunizado, a pesar de que en octubre del 2020 fue inoculado con las dosis del ensayo clínico de Sinopharm.

“ Es la primera vez que me estoy vacunando, lo del año pasado fue un ensayo de la etapa clínica fase 3, eso no fue vacuna , eso debe quedar absolutamente claro. Tan es así que a los 12.000 voluntarios que les aplicaron el mismo compuesto que me aplicaron a mí, a todos ellos también los están vacunando”, dijo durante una transmisión en vivo en su red social.

El inhabilitado congresista electo de Somos Perú recordó que luego de recibir la vacuna del laboratorio chino, contrajo el coronavirus junto con su esposa, quien también había sido inmunizada.

“A los pocos meses de que salgo del cargo y que estoy en mi actividad normal cotidiana con mi esposa, nos contagiamos de COVID-19. O sea a los pocos meses del ensayo clínico que fue en el mes de octubre, ¿no que estaba ‘vacunado’?, y tuve todos los síntomas”, mencionó.

Sin embargo, como se informó, la vacuna no evita el contagio del virus sino que previene complicaciones graves en los síntomas e incluso la muerte del paciente .

En otro momento, Vizcarra sostuvo que su vacunación con la dosis de Pfizer es legal debido a que se encontraba en el padrón de vacunación y dentro del grupo de edad, según el proceso.

“Me corresponde como ciudadano, sin ningún privilegio, exactamente igual, y lo que no entiendo es la reacción del gobierno a través del ministro de Salud, diciendo que eso fue un error. No se deje poner contra la pared por algún político o medio de comunicación adverso al gobierno y a mi persona. Piense bien las decisiones antes de tomarlas con la cabeza caliente”, cuestionó a Óscar Ugarte.

Vizcarra enfrenta una investigación por el caso Vacunagate

El 11 de febrero del 2021 el exjefe de Estado informó que fue inmunizado con las dosis del ensayo clínico de Sinopharm, por lo cual la fiscal de la nación Zoraida Ávalos ordenó que se le abriera una investigación, junto a los demás que resultaran involucrados.

Asimismo, se supo que la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete también fueron vacunadas de forma irregular, junto a más de 400 personas, entre funcionarios y familiares de los mismos. A este caso se le denominó Vacunagate.

