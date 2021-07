Vásquez: “La gobernabilidad no puede depender del humor de un parlamentario”

La titular del Parlamento Mirtha Vásquez sostuvo que los constantes pedidos para censurar a la Mesa Directiva no tienen una motivación concreta y siempre varía, por lo cual exhortó a que los legisladores actúen “con más seriedad”.

“No hay motivación, un día es por abuso de autoridad, otro día es por un trámite administrativo. Ayer circulaba un borrador que dice que me quieren censurar porque no los recibí en mi despacho, entonces, no puede ser así, la gobernabilidad del país no puede depender del humor de un parlamentario. Yo creo que hay que tomarlo con más seriedad ”, precisó en entrevista a RPP.

Asimismo, indicó que hay varias teorías detrás del intento de destituirla del cargo, luego de que trascendiera que algunos legisladores estaban preparando una moción de censura solo en contra de ella.

Sin embargo, dijo que no puede especular respecto a las motivaciones que tienen estos congresistas para fomentar su remoción, pero notó que son “las mismas personas” quienes promueven no solo la censura sino también las propuestas de vacancia en contra del presidente Francisco Sagasti. “No es la mayoría parlamentaria son determinadas personas”, acotó.

Vásquez Chuquilin cuestionó cuál es la intención de algunos legisladores para “descabezar” a la dirigencia del Parlamento, pues lo que tocaba en estos momentos de crisis política es darle estabilidad y gobernabilidad al país.

“Descabezando a la Mesa Directiva ¿qué se logra? inestabilizar al país, eso pone en riesgo incluso la propia presidencia de la República porque acuérdense que yo no soy la titular directa del Parlamento sino el presidente Sagasti . Descabezando a la Mesa Directiva retrasamos una serie de procesos o podemos generar condiciones para procesos irregulares, eso es lo claro y ahí tenemos que tener mucho cuidado”, acotó la titular del Congreso.

Congreso rechazó admitir moción de censura contra Mesa Directiva

El último miércoles el Pleno desestimo la admisión de la moción de censura en contra de los directivos del Parlamento, con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones .

El pedido de censura de la Mesa Directiva fue impulsado por los congresistas Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), Carlos Mesías Ramírez (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza Para el Progreso).

