La parlamentaria Rocío Silva Santisteban, de la bancada del Frente Amplio, se pronunció sobre la selección de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que viene siendo realizada por la Comisión Especial del Congreso. Aseguró que el proceso no se desarrolla adecuadamente.

“Se está pidiendo que ya se realice el pleno para votar por el Tribunal Constitucional. Personalmente, yo he estado en la Comisión del Tribunal Constitucional y considero que este proceso es un proceso que no se ha llevado de la mejor manera y no ha sido de manera transparente ”, declaró a Canal N.

Asimismo, la legisladora, quien se apartó del grupo de trabajo parlamentario en noviembre pasado por considerar que hubo cuestionamientos en el concurso, objetó también la calidad de las preguntas referidas a los candidatos a tribunos.

Durante las entrevistas a los postulantes del Tribunal Constitucional, los congresistas que conforman la Comisión Especial evidenciaron los sesgos e intereses particulares para concretar la designación de los nuevos magistrados.

Algo concurrente en la ronda de entrevistas de ayer fue la incorporación de criterios religiosos para abordar temas controversiales que eventualmente podrían llegar hasta el TC, como la despenalización del aborto y el matrimonio civil igualitario.

Silva Santisteban: “No somos especialistas en derecho constitucional”

Días atrás, la congresista del Frente Amplio consideró que la elección de candidatos a magistrados fue muy apresurada. Enfatizó en que han habido aspectos objeto de críticas.

“Estoy de acuerdo con algunas opiniones que se plantean desde afuera que ha sido un proceso demasiado rápido (…) Los cuestionamientos que nosotros planteamos son cuestionamientos formales, no son cuestionamientos de fondo a ninguno de los candidatos ”, manifestó en diálogo con Canal N el último martes 29 de junio.

También hizo mención a las interrogantes hacia los candidatos por ser de carácter técnico. Afirmó que los integrantes de la Comisión Especial no son expertos en derecho constitucional, por lo que no podrían emitir un juicio sobre temas desconocidos.

“Si tú haces preguntas para que el candidato esté de acuerdo con tu propuesta ideológica, a mí me parece negativo. Yo he cuestionado y lo he dicho a la interna de la comisión, nosotros, por más abogados que seamos, no somos especialistas en derecho constitucional ”, apuntó.

Elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional será el 7 y 8 de julio

El Congreso de la República escogerá a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) en la sesión del pleno del miércoles 7 y jueves 8 de julio, la cual se llevará a cabo de forma presencial en el hemiciclo.

