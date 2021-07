Pleno rechazó censura a la directiva y ley exprés de cuestión de confianza

El Pleno del Congreso desestimó el pedido de censura planteado contra la Mesa Directiva, presidida por Mirtha Vásquez (Frente Amplio), y rechazó el proyecto de ley que pretendía realizar una interpretación auténtica de la cuestión de confianza.

A primera hora, la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, dejó su lugar a la congresista Rocío Silva Santisteban para enfrentar la moción de censura en su contra, así como de Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú), miembros de la directiva. La medida fue rechazada con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones.

La censura impulsada por los congresistas Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesías (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas (Alianza para el Progreso) tuvo como argumento que la Mesa Directiva no cumplió “con representar y defender el fuero del Congreso de la República”.

En su intervención, Durand aseguró que Mirtha Vásquez no defendió la compra de vacunas contra el Covid-19 de parte de los gobiernos regionales. Sin embargo, ese argumento fue desbaratado por Dietell Columbus (Fuerza Popular), quien a título personal consideró que el motivo del pedido de censura ya no tiene sentido al haberse promulgado la ley que permite a los gobiernos regionales comprar las vacunas.

Carmen Omonte (APP), cuestionó que la censura se haya planteado al final de la gestión, y en medio de la crisis no contribuye a la tranquilidad.

Votaron a favor de la censura Carlos Almerí, Martha Chávez, Omar Chehade, José Luna, Carlos Mesías, entre otros.

Ley exprés

Posteriormente se atendió el proyecto de ley sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (APP), que proponía interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución referido a la cuestión de confianza, lo que para la mayoría de parlamentarios es una reforma constitucional que ya había sido rechazada.

Norma. Valdez promovió cambios en cuestión de confianza. Foto: difusión

Tras un encendido debate, el proyecto fue rechazado con 63 votos en contra, 30 a favor y 13 abstenciones. Luis Valdez, al sustentar la iniciativa, manifestó que el Ejecutivo no puede plantear cuestión de confianza por reformas constitucionales.

Omar Chehade sostuvo que Vizcarra aprovechó esta norma para disolver el Congreso, planteando una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional, y advirtió que el próximo presidente podría plantear lo mismo para una asamblea constituyente.

El congresista Gino Costa (PM) dijo que esa iniciativa no tuvo los 87 votos y ahora pretenden regular la cuestión de confianza. Explicó que eso se tiene que hacer vía una reforma de la Constitución, pero lo quieren hacer vía una interpretación con una norma de rango legal.

Para Richard Rubio (Frepap), “el Congreso no puede hacer una interpretación auténtica. La cuestión de confianza es un contrapeso y no se puede eliminar o mutilar”.

Lenin Bazán (FA) manifestó que “no podemos volver al pasado para tratar de interpretar una ley. No lo pudieron hacer en su oportunidad. Esta ley es inconstitucional y quieren aprobarla porque el próximo presidente no les gusta. No estamos colaborando para que haya equilibrio de poderes”.

Miércoles 7 y jueves 8 será elección del TC

El Congreso programó dos plenos, el miércoles 7 y jueves 8 de julio, para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). La sesión se llevará a cabo de forma presencial en el hemiciclo.

Luego de entrevistas a 17 candidatos, quedaron 15 en carrera. Y entre los seis primeros puestos figuran Fernando Calle, Aarón Oyarce, Carlos Hakansson, Freddy Hernández, Francisco Morales y Helder Domínguez.

De esta forma, buscan elegir a seis magistrados del TC para reemplazar a Marianella Ledesma, Ernesto Blume, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Sardón.

Reacciones

Chagua Payano, congresista UPP

“Mediante una ley de menor rango quieren interpretar la Constitución. Este proyecto tiene nombre propio, es contra Pedro Castillo. Dejemos que el pueblo decida”.

Yvan Quispe Apaza, congresista FA

“Con este proyecto se quiere maniatar al próximo presidente de la República, y eso lo rechazamos categóricamente. Ya se votó en contra de esa reforma”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.