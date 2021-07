Martín Vizcarra: El nuevo TC no puede ser elegido por un Congreso deslegitimado

El expresidente Martín Vizcarra criticó que el actual Congreso de la República persista en su idea de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que, señala, el actual Parlamento está “deslegitimado”.

“Mientras que todos estamos preocupados viendo cómo salimos de este entrampamiento de la segunda vuelta, el Congreso que ya deja sus funciones este mes, que ya debería estar arreglando sus cajas para sacar sus cosas personales de sus oficinas, quiere así entre gallos y medianoche elegir a los miembros del Tribunal Constitucional ”, sostuvo Vizcarra en una transmisión en su cuenta de Facebook.

“Qué tal Congreso nos ha tocado. Estos congresistas exprés, que han hecho vacancia exprés, que han hecho inhabilitación exprés, ahora quieren elegir a su Tribunal Constitucional exprés”, agregó.

Asimismo, Vizcarra Cornejo cuestionó las preguntas que les hicieron a los postulantes al TC. “La idea era que, si piensas igual que yo, te califico. Si piensas diferente, no, cuando existen estándares internacionales para evaluar este tipo de funcionarios, que son del más alto nivel”, prolongó.

Resaltó también que el TC es el máximo intérprete de la Constitución y que no puede haber gente manchada. Tampoco personas que “ya han adelantado opinión a favor de un partido político o que sabemos que van a ir a defender a algún sector económico”.

“No podemos correr ese riesgo. Por eso, (el nuevo Tribunal Constitucional) no lo puede elegir un Congreso deslegitimado, como el actual, que ya está de salida, que ya tiene reemplazo”, comentó.

Por último, el exjefe de Estado pidió al Legislativo que no escojan a los nuevos integrantes del TC y que dejen esa labor al próximo Congreso ya elegido.

“Dejen que, con calma, el nuevo Congreso haga una evaluación a profundidad de las mejores personas. Hay muchas personas correctas en el Perú, abogados intachables para que puedan ocupar ese digno cargo de ser miembro del TC. No elijan, por favor. Dejen de lado su elección exprés de los miembros del TC”, manifestó.

Vizcarra dice que solo se ha vacunado una vez

Dentro de su transmisión, el exgobernante también se refirió a su inoculación del último jueves 28 de junio. Aquella tarde, Martín Vizcarra recibió una dosis de Pfizer a pesar de que ya había sido inmunizado completamente con Sinopharm de manera irregular en octubre de 2020.

“ Es la primera vez que me estoy vacunando , lo del año pasado fue un ensayo de la etapa clínica fase 3, eso no fue vacuna, eso debe quedar absolutamente claro. Tan es así que a los 12.000 voluntarios que les aplicaron el mismo compuesto que me aplicaron a mí, a todos ellos también los están vacunando”, dijo.

