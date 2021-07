Franco Salinas sobre posible censura a Mirtha Vásquez: “No tendría mayor éxito”

El portavoz de la bancada Acción Popular, Franco Salinas, refirió que no tendría respaldo una eventual moción de censura contra la presidenta de Congreso, Mirtha Vásquez. Ello, luego de que se voceara que podría presentarse tal propuesta.

“A mí me parece poco serio. Fundamentos hay, pero habiéndose votado ya ayer con una contundencia, me parece poco serio ya estar circulando este tipo de cosas a estas alturas, salvo que aparezca otro tema adicional grave. Creo que finalmente ya no tendría mayor éxito ”, declaró a RPP.

En ese sentido, el parlamentario acciopopulista recalcó que no se le ha entregado ningún documento sobre la posible censura de alguno de los integrantes de la Mesa Directiva.

“Hasta este momento, como vocero, no he recibido ni he leído ni me han pedido que firme ningún tipo de censura para ningún miembro de la Mesa Directiva. No me ha llegado, no la estoy promoviendo, no he mandado redactar y hasta este momento no he podido siquiera enterarme”, agregó.

Salinas sobre rechazo a censura de la MD: “Ha sido muy bien calculado por Mirtha Vásquez”

En cuanto al rechazo a la moción de censura contra la Mesa Directiva, Salinas expresó que esto ocurrió porque la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, aplazó el debate luego de haberse presentado la propuesta.

“ Esto ha sido muy bien calculado por la presidenta del Congreso , porque cuando se presentó la moción de censura, en realidad ese mismo día, al parecer, según el sentir y el fastidio de la mayoría parlamentaria, había los votos para censurar a la presidenta”, dijo.

Indicó que desde la Mesa Directiva se produjeron “llamadas” para evitar que dicha moción proceda. Aseguró que esta razón fue por la que “el tema se enfrió”. Además, señaló que el sustento de la propuesta era que se “encarpetó” la autógrafa de ley para permitir que privados adquieran vacunas contra la COVID-19. Ello, pese a que solo los gobiernos pueden comprarlas.

“ Para mí ha sido grave el haber encarpetado una ley tan importante, que es la ley de las vacunas . Ha estado encarpetada en la presidencia del Congreso dos semanas cuando se aprobó por insistencia. Es una norma que estaba esperando todo el sector privado, gobernadores regionales y autoridades locales para tener un marco legal y poder iniciar la importación de las vacunas. (...) Por eso yo voté para que se admita al debate”, sostuvo.

Pleno desestimó censura a la Mesa Directiva

El último miércoles, el pleno desestimó el pedido de censura planteado contra la Mesa Directiva, que preside Mirtha Vásquez (Frente Amplio). La medida fue rechazada con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones.

La censura impulsada por los congresistas Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesías (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas (Alianza para el Progreso) tuvo como argumento que la Mesa Directiva no cumplió “con representar y defender el fuero del Congreso de la República”.

