El pleno del Congreso de la República discute este jueves acerca de diversas iniciativas legislativas, entre las que destacan las reformas del retorno a la bicameralidad y la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.

En Vivo: Pleno del Congreso debate bicameralidad y reelección de alcaldes y gobernadores 09:34 Congresista Llaulli Romero pide aprobación del proyecto "Es necesario que este proyecto se concrete. La selva central es un lugar turísitico, donde hay gran cantidad de ríos, cataratas y bosques naturales. Muchos turistas tienen que atravesar la cordillera de los andes, donde la carretera es un problema. Muchos de ellos no viajan porque demoran 10, 12 horas en el viaje", expresó el legislador Freddy Llaulli. 09:26 Parlamentario Simeón Hurtado sustenta proyecto de ley El congresista Luis Simeón Hurtado sustena el proyecto de ley que propone delcarar de interés nacional y necesidad pública la construcción del aeropuerto nacional de la selva central."El transporte aéreo, frente a cualquier otro medio de transporte, se sustenta en los beneficios de rapidez y acortar las tasas de siniestralidad en el traslado de personas y bienes, por lo que resulta importante generar espacios de desarrollo en todo el país", explicó. 09:16 Pleno debate construcción de aeropuerto de la selva central La representación nacional inicia la sesión plenaria con el debate de la declaratoria de interés nacional de la construcción del aeropuerto de la selva central. 09:14 Inicia la sesión del pleno del Congreso Tras culminar el llamado de asistencia, la sesión plenaria de este jueves 1 de julio inicia.

Nota previa

El pleno del Parlamento Nacional iniciará sesión desde las 9.00 a. m. de este jueves a fin de evaluar reformas constitucionales como la del retorno al sistema bicameral y la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.

En esta reunión que se desarrollará de manera virtual existen otros puntos en agenda. Uno de ellos es el debate acerca del dictamen que busca la modificación de la ley de publicidad estatal . Esta tiene el objetivo de tutelar el derecho a la información.

También se verá el dictamen para uniformizar la edad para la jubilación anticipada en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, se discutirá el proyecto de ley nacional del cáncer y el que instaura la cadena perpetua para los funcionarios que cometan delitos específicos.

La representación nacional deliberará la iniciativa legislativa que habilita a los gobiernos locales y regionales a disponer de hasta el 25% del canon minero para fortalecer el trabajo de los sectores salud, educación y agricultura.

Pleno rechazó censura a la Mesa Directiva

El último miércoles, en sesión plenaria, se desestimó el pedido de censura contra la Mesa Directiva, presidida por Mirtha Vásquez. La moción fue impulsada por los congresistas Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), Carlos Mesías Ramírez (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza Para el Progreso.

Algunas bancadas ya habían adelantado su posición de no admitir la medida. De esta manera, uno de los que se pronunció fue el legislador de Fuerza Popular, Diethell Columbus, quien aseguró que no habían los votos suficientes para que esto se lleve a cabo.

“El tema de la censura a la Mesa Directiva no lo hemos discutido como bancada, pero yo sí puedo ir anticipando de que no va a haber los votos de mis colegas que han querido impulsar esta moción de censura contra la Mesa Directiva. No va a prosperar”, dijo en diálogo con Canal N.

Asimismo, los legisladores rechazaron el proyecto de ley que pretendía realizar una interpretación auténtica de la cuestión de confianza. La mayoría de parlamentarios catalogó la propuesta como una reforma constitucional que ya había sido rechazada.

Luis Valdez, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, sustento la iniciativa y manifestó que el Ejecutivo no puede puede plantear cuestión de confianza por reformas constitucionales.

A su turno, Omar Chehade comentó que Martín Vizcarra se aprovechó de esta norma para disolver el Congreso anterior, planteando una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional. Incluso, advirtió que el próximo mandatario podría plantear el mismo escenario para una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, luego de un encendido debate, el proyecto de ley fue desdeñado con 63 votos en contra , 30 a favor y 13 abstenciones.

Pleno aprobó la “ley 4 patas”

De igual forma, en la sesión plenaria del miércoles último, el pleno del Congreso aprobó con 97 votos a favor el proyecto de Ley 6144, que propone priorizar la esterilización de perros y gatos como componente de la política de salud pública.

