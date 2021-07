La titular del Poder Legislativo, Mirtha Vásquez, agradeció a los congresistas que no aprobaron la admisión de la moción de censura contra la Mesa Directiva, la cual está conformada por su persona y los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández.

Asimismo, hizo un llamado a ser responsables debido a que en el país se vive un momento muy delicado y consideró que las mociones de censura que se han venido presentado no tienen “asidero”.

“ Reconocer y agradecer a mis colegas, porque creo que hoy después de todo primó la sensatez en la mayoría de ellos . Creo que estamos en un momento muy delicado en el país, estamos jugando en contra de los tiempos dentro del Congreso; además creo que la mayoría evaluó que estas mociones de censura que se vienen presentado no han tenido éxito, porque no tienen mayor asidero”, manifestó a RPP.

En esa misma línea, la presidenta del Parlamento dijo que cuando fue rechazada la moción, empezó a circular otro, pero que era dirigido solo hacia ella. Al respecto, realizó un llamado a la calma y recordó que los parlamentarios pueden realizar estas solicitudes, pero no pueden abusar de este derecho.

“Me están casi censurando, porque, después de cerrar una sesión y de terminar la jornada, (unos colegas) fueron a buscarme, no me encontraron en la oficina y ellos dicen que no los quise recibir”, comentó.

“ Es un tema que causa inestabilidad en el país . Estamos en un momento de transición, terminando de hacer nuestra función legislativa, no es responsable hacer estos pedidos reiterativos”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.