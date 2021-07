La titular del Poder Legislativo, Mirtha Vásquez, señaló que la Mesa Directiva, la cual también preside, evaluará la posibilidad de ampliar la legislatura siete días más después de vencido el plazo.

Según manifestó a RPP, su despacho recibió en la víspera un documento en el que los congresistas César Combina (Alianza Para el Progreso), Franco Salinas (Acción Popular) y Guillermo Aliaga (Somos Perú) solicitan la ampliación de este período de tiempo hasta 23 de julio. Cabe resaltar que la legislatura culminará el 16 del mismo mes.

Asimismo, consideró que “no hay ninguna motivación específica” ; sin embargo, aseveró que evaluarán el pedido de las bancadas.

“Hay una evaluación (sobre el tema), pero hasta el momento no hay una decisión al respecto” , insistió la titular del Parlamento. Observó también que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene una gran cantidad de denuncias que podrían ser resueltas en este tiempo.

De estas acusaciones resaltan las hechas contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco de los casos Richard Swing y Vacunagate, así como también aquellas contra el excongresista Daniel Salaverry, el exfiscal de la nación Pedro Chávarry y el exjuez supremo César Hinostroza.

“Esos casos podrían justificar que se amplíe algunos días la legislatura, pero no creo que hasta el 23 de julio… Además, me parece que la Junta Preparatoria está pensando en la instalación de los nuevos parlamentarios a partir del 22 de julio. Entonces, no podemos seguir sesionando, ya no es procedente”, indicó Vásquez.

Vásquez se pronunció sobre rechazo de censura a Mesa Directiva

Vásquez también agradeció a los congresistas que no aprobaron la admisión de la moción de censura contra la Mesa Directiva, la cual está conformada por su persona y los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández.

Asimismo, hizo un llamado a ser responsables debido a que en el país se vive un momento muy delicado y consideró que las mociones de censura que se han venido presentado no tienen “asidero”.

“ Reconocer y agradecer a mis colegas, porque creo que hoy, después de todo, primó la sensatez en la mayoría de ellos . Creo que estamos en un momento muy delicado en el país. Estamos jugando en contra de los tiempos dentro del Congreso. Además, creo que la mayoría evaluó que estas mociones de censura que se vienen presentado no han tenido éxito, porque no tienen mayor asidero”, manifestó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.