Lenin Checco, congresista de la bancada del Frente Amplio, señaló que el planteamiento de una eventual censura a la presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez, sería una “irresponsabilidad” por parte de la representación nacional.

“Nos parece una irresponsabilidad. Sabemos que está corriendo (el documento). No tengo conocimiento, pero he visto el documento sin firmas, de una propuesta para censurar solamente a la primera vicepresidenta. Creo que esto obedecería eminentemente a temas de interés grupal” , dijo en diálogo con Canal N.

Recalcó que, en caso de que dicha moción obtenga respaldo, sería evaluada con rapidez en el pleno del Congreso de la República. Al respecto, refirió que ello entorpecería la labor desarrollada en el periodo 2020-2021.

“Si prospera, se vería de inmediato. Lamentablemente, si hoy presentan o mañana, sería un descalabro para todo lo que se ha venido realizando este tiempo en el Congreso , todo lo que hemos hecho con tanto esfuerzo, muchas leyes en beneficio de los derechos laborales, culturales. Se estaría llevando a un colapso por un tema de interés grupal o multipartidario”, agregó.

En ese sentido, afirmó que desconoce quiénes estarían impulsando la censura a Vásquez Chuquilín, pero presume que se trataría de los congresistas que votaron a favor de la moción de la censura de la Mesa Directiva.

“ No podría confirmar en forma oficial quiénes son, pero podrían ser los que votaron a favor de la censura (de la Mesa Directiva) y algunos congresistas que han anunciado su voto. Me parece irresponsable esa posición. Me parece inmadura incluso, estando ad portas de entregar el mandato al otro equipo legislativo que va a ingresar a partir del 28 de julio”, sostuvo.

Checco sobre rechazo a censura de Mesa Directiva: “Fue una posición madura”

Al ser consultado por la desestimación de la moción de censura contra la Mesa Directiva, Checco Chauca manifestó que fue una decisión “madura” de los parlamentarios por quedar tan pocos días para terminar el periodo de trabajo.

“ El día de ayer (miércoles) fue una posición madura de la mayoría de congresistas . Estamos a pocos días de culminar nuestro mandato. Sin embargo, muchos de ellos afirmaron en el pleno que podrían haber votado si era contra de la congresista Mirtha Vásquez, que actualmente ostenta el cargo de presidenta”, expresó.

Checco sobre extensión de legislatura: “Esperemos que sea para aprobar leyes en beneficio de la población”

En cuanto a la solicitud de extensión de la cuarta legislatura, que fue presentada por los parlamentarios Guillermo Aliaga (Somos Perú), Franco Salinas (Acción Popular) y César Combina (Alianza para el Progreso), el congresista del Frente Amplio indicó que espera que sea para evaluar proyectos en favor de la ciudadanía.

”Está previsto (el fin de la legislatura) para el 16 (de julio). Esperemos que esta propuesta de extensión de legislatura sea para aprobar leyes en beneficio de la población , mas no en beneficio o perjudicar algunos temas pendientes”, apuntó.

La propuesta de Aliaga, Salinas y Combina busca ampliar sus funciones hasta el 23 de julio. Esto tendría por objetivo admitir de manera exprés reformas como la de la cuestión de confianza y la del retorno a la bicameralidad, así como también para concretar la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

