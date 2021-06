RMP sobre Canal N y América TV: “No pueden decir que hay equilibrio cuando no es verdad”

Para Rosa María Palacios, tras el término de la campaña de las Elecciones Generales 2021, los medios de comunicación han perdido credibilidad informativa.

Ante este comentario, señaló que todo medio de comunicación de radio y televisión tiene la obligación de tener un Código de Ética, lo cual es una garantía frente al público.

“La libertad de prensa es una libertad extraordinaria. Lo que hacemos es hacer un balance al poder político y de ahí nuestra protección constitucional. La libertad de expresión no es solo comercial, sino política”, manifestó.

Esta autorregulación debe ser un mecanismo eficiente, ya que, de lo contrario existirán problemas éticos, como los ejecutados en Canal N y América Televisión, según el fallo del Tribunal de Ética del Consejo de Prensa Peruana (CPP).

Los principios rectores del Grupo El Comercio, que tienen un compromiso con la independencia, la verdad y la autorregulación, no han sido violentados por primera vez este 2021, sino que en el 2011 los medios televisivos antes mencionados también decidieron apoyar la campaña electoral de Keiko Fujimori, así lo recordó la conductora de RTV.

Palacios manifestó que el pronunciamiento del Tribunal de Ética del CPP, solicitado por el Grupo La República, ha resuelto que América TV y Canal N violaron sus principios rectores, por lo que han exhortado a la Compañía de Prensa de Radiofusión a promover el respeto hacia estos.

No obstante, los medios de comunicación, mediante un comunicado, han precisado su disconformidad con el fallo y han ratificado que su trabajo periodístico durante la campaña electoral ha sido “equilibrado, riguroso y respetuoso de la libertad de expresión”.

“Todo el Perú ha visto que esto es falso. El problema no es un problema interno de Canal N y América TV, tampoco un pleito comercial con los Mohme, como insisten en decir (...) No pueden decir que hay equilibrio y rigurosidad cuando esto no es verdad”, criticó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.