Miembros de bancada fujimorista se enfrentan por desacuerdos sobre la Mesa Directiva

Las diferencias de posturas entre los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Mesía y Diethell Columbus, sobre la votación de la admisión de una nueva moción para censurar a la Mesa Directiva, se hicieron públicas luego de que el vocero de Fuerza Popular expresara que no se tenían los votos suficientes para concretar lo impulsado por su colega.

La discusión entre ambos empezó a partir de una queja de Mesía contra Columbus el último martes 29 de junio, cuando publicó a través de su red social que el abogado debería convocar a reunión de bancada, pero que estaba en una “entrevista caviar”.

“ Deberíamos tener reunión de bancada para tomar decisiones, para que después no hayan ‘quitadas de alfombra’ . Mañana hay cosas importantes, pero mi vocero (se encuentra) en una entrevista caviar”, se lee en la red social del legislador.

Su colega fujimorista no dudó en responder y le increpó acerca de los temas legislativos que él impulsa con los mismos medios.

“Primero, ten la gentileza de etiquetarme en el tuit para enterarme más rápido. Segundo, te joroba mi entrevista con ‘caviares’, pero cuando tú impulsas temas legislativos con ellos ahí sí, todo bien. Jaaaa Tercero, lo dejo ahí xq prefiero no hacer un hilo”, expresó Columbus Murata.

Esto continuó con la respuesta de Mesía, quien no se quedó tranquilo y acusó al congresista de Fuerza Popular en mención de “boicotear” las reuniones con su grupo parlamentario con el objetivo de no acordar decisiones. “Hace cuanto tiempo que no la convocas”, acotó en su publicación.

Sin embargo, Columbus no dudó en recordarle a Mesía su periodo como titular del Tribunal Constitucional y lo culpó de haber aprobado “leyes inconstitucionales” durante su gestión.

“Boicotear? Jajaja. Boicot es que habiendo sido presidente del Tribunal Constitucional hayas votado por leyes declaradas inconstitucionales . Eso sí es boicotear la esperanza de la gente que confió. Dicho esto, buenas noches Charlie, sigue viendo lo que te quita el sueño hasta ahorita”, manifestó el vocero de FP.

La última contestación fue por parte de Mesía: “Inconstitucionales por un Tribunal que legalizó un golpe? Fueron elegidos para defender la Constitución, no para arrodillarse ante Vizcarra. No valen sus sentencias”.

Solo Mesía votó a favor de la fallida propuesta para debatir destitución de Mesa Directiva

Como se informó, los congresistas Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), Carlos Mesías Ramírez (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza Para el Progreso) presentaron un pedido de censura de la Mesa Directiva alegando que no cumplían con sus funciones .

Esta medida fue debatida este miércoles 30 en el Pleno del Congreso, pero fue rechazada con 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones. En tanto, de la bancada fujimorista solo votó a favor Carlos Mesía. Marta Chávez, exmiembro de su grupo parlamentario, también votó a favor.

