Hija de Sacarías Meneses: “Mi papá murió por cirrosis hepática”

Naomí Meneses, hija de Sacarías Meneses Taco, rondero ayacuchano y simpatizante de Perú Libre, descartó que su progenitor haya fallecido producto de los enfrentamientos registrados en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último sábado 26 de junio.

Asimismo, confirmó que Sacarías Meneses murió producto de complicaciones por una cirrosis hepática y rechazó que haya participado el día en que simpatizantes de Perú Libre fueron atacados por el grupo fujimorista ‘La Resistencia’ pues —según contó— su papá se encontraba grave de salud y no salía de su casa.

“Él murió a los 56 años por una cirrosis hepática, así que no vengan a decir que ha muerto por otra cosa, porque es mentira . En ningún momento ha muerto por otra cosa. Por favor, pido que me den protección a mí y a mi mamá por cualquier cosa que hagan contra nosotros”, declaró durante una entrevista en ATV.

En esa misma línea, la joven aseguró que Sacarías Meneses se encontraba delicado de salud esos días y que incluso no podía caminar; no obstante, reconoció que él participaba políticamente como representante de Perú Libre, pero “desde el celular”.

“Él no fue atacado por nadie, él ya estaba enfermo, ya ni siquiera salía (de mi casa). Sí, trabajó en el partido (Perú Libre), no lo voy a negar, no pueden hablar mentiras ”, exclamó.

En otro momento, comentó que fue ella quien llevó a su padre al Hospital Nacional Dos de Mayo debido a que él perdió el conocimiento. Del mismo modo, resaltó que la muerte ocurrió el 28 de junio y que no se le ha realizado una autopsia. Además, pidió que no se especule con las causas del deceso.

“No se ha hecho ninguna autopsia, mi papá no ha participado en ninguna protesta, ni nada, no ha ido (a los exteriores del JNE). Mi papá no podía caminar, ya no tenía fuerzas”, mencionó.

Posteriormente, al ser consultada sobre el motivo por el que no velaron a Sacarías Meneses en su casa y sí en local de Perú Libre, Naomi dijo que fue porque “su casa era muy chiquita”.

“Mi papá ya está enterrado, Ya falleció y tiene que estar descansando. No tienen que molestarlo. Tienen que respetar a alguien que ya no está aquí”, agregó.

