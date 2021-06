Sentencia a cuatro años contra Vladimir Cerrón recobra legalidad

La Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica resolvió revocar la sentencia del 9 de junio del 2021 emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba, que declaró nula la resolución del 5 de agosto del año 2019 y fue expedida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Junín, que sentenció a Vladimir Cerrón Rojas por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado peruano.

Con esta determinación, la sentencia a cuatro años de pena suspendida que recayó en el exgobernador de Junín y actual secretario general de Perú Libre mantiene vigencia, lo cual significa que no podrá ocupar cargo público alguno.

El abogado penalista Carlos Rivera, de IDL, estimó que esta resolución tiene doble efecto.

“Primero, la sentencia emitida por el juez penal unipersonal de la Corte de Junín recobra su legalidad en todos sus extremos. Cerrón vuelve a estar condenado de manera suspendida y se reactivan las medidas o penas accesorias que se habían establecido en su contra. Segundo, al aparecer Cerrón en este proceso constitucional como agraviado porque dice que se han violado sus derechos constitucionales al debido proceso, tendría la posibilidad de plantear un recurso de agravio constitucional y llevar su caso al Tribunal Constitucional”, mencionó Rivera.

Argumentos

La Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica señaló elementos importantes en su resolución judicial sobre las motivaciones del juez que declaró fundado el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón. Este juez había dicho que los jueces de la Sala Penal de Junín que condenaron a Cerrón no elaboraron una debida motivación sobre la existencia o no de pruebas.

La Sala de Apelaciones sostiene que los jueces de la Sala Penal de Junín han hecho una valoración adecuada, lo que da cuenta de la corrección de su trabajo como jueces penales.

Asimismo, señala que el juez que declaró fundado el hábeas corpus se ha extralimitado en su función al querer suplantar al juez penal en los términos de la valoración de las pruebas de un proceso penal.

Los jueces superiores de Huancavelica también indican que no correspondía admitir un hábeas corpus en un proceso que todavía está en trámite, sin carácter firme. Y dicen que no se presenta esa circunstancia porque existe un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia que no ha sido resuelto.

Son algunas de las razones que tomaron en cuenta para declarar la revocatoria de la resolución que declaró la nulidad de la sentencia en contra de Vladimir Cerrón.

Además de determinar improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por Randy Félix de la Cruz en detrimento de los magistrados Susan Letty Carrera Tupac Yupanqui, Liliam Rosalía Tambini Vivas y Marco Antonio Hancco Paredes.

El dato

Suspendido. El juez de Huancavelica Alain Salas Cornejo emitió la resolución a favor de Vladimir Cerrón y anuló su sentencia a cuatro años de pena suspendida. Por este hecho, el magistrado ha sido suspendido en el cargo y está siendo investigado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

