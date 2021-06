Diethell Columbus sobre censura a la Mesa Directiva: “No va a prosperar”

Diethell Columbus, parlamentario de la bancada Fuerza Popular, manifestó que la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso no será aprobada por no llegar a los votos mínimos requeridos. La evaluación de la propuesta será este miércoles 30 de junio.

“El tema de la censura a la Mesa Directiva no lo hemos discutido como bancada, pero yo sí puedo ir anticipando de que no va a haber los votos de mis colegas que han querido impulsar esta moción de censura contra la Mesa Directiva. No va a prosperar ”, dijo en diálogo con Canal N.

El legislador fujimorista señaló que si la iniciativa hubiera sido discutida en el pleno el mismo día en que se presentó, 18 de junio, “sí hubieran logrado los votos”. En ese sentido, comentó que la Mesa Directiva conocía eso, por lo que decidió aplazar la sesión.

“Es por eso que la Mesa Directiva decidió patear el tema dos semanas para lograr un poco de oxígeno para poder convencer a los colegas de que no sería bueno censurarlos. Han hecho un buen trabajo porque puedo anticipar que mañana no van a tener los votos los que impulsaron la moción de censura ”, sostuvo.

La nueva moción de censura fue presentada por los legisladores Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), César Gonzáles Tuanama (Descentralización Democrática) y Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular).

El pedido se sustentó en que Mirtha Vásquez, Luis Roel y Matilde Fernández “no han cumplido con representar y defender el fuero del Parlamento conforme lo establece el Reglamento del Congreso de la República”.

Columbus sobre vacunación de Vizcarra: “Esperaría que Bermúdez salga a dar una explicación”

Al ser consultado por la inoculación del expresidente Martín Vizcarra, Diethell Columbus indicó que es necesario que la primera ministra, Violeta Bermúdez, aclare lo ocurrido. El exmandatario había sido inmunizado irregularmente en octubre de 2020 con las dosis del ensayo clínico de Sinopharm.

“ Lo que esperaría es que salga la presidenta del Consejo de Ministros a dar una explicación al país . La señora Bermúdez no necesita ir al Congreso para dar una explicación satisfactoria al país, pero si van a persistir dando argumentaciones de ‘se nos pasó’, entonces sí los vamos a invitar al Parlamento”, expresó.

Columbus Murata recalcó que Vizcarra y otros involucrados en el caso Vacunagate “ya no deberían haber recibido la vacuna”. Además, cuestionó que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, haya dicho que los retiraron del padrón, cuando algunos ya habían recibido dos dosis.

“Estos conciudadanos que irregularmente se beneficiaron con la vacuna Sinopharm ya no deberían haber recibido la vacuna. No se trata, como dice el ministro Ugarte, de decir que ‘los vamos a sacar del padrón’ porque, por ejemplo, de qué sirve que saquen a César Vizcarra, que ya recibió dos dosis”, criticó.

Días atrás, el propio Vizcarra Cornejo informó a través de sus redes sociales que fue inmunizado con la dosis de Pfizer. Ante ello, Ugarte afirmó que fue un error no informar para que no sean incluidos en el padrón los investigados por vacunación irregular.

