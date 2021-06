Convocan a movilización contra censura de la Mesa Directiva para este miércoles

Una vez más. El 18 de junio, los parlamentarios Kenyon Durand (Acción Popular), César Gonzáles (Descentralización Democrática) y Carlos Mesía (Fuerza Popular) presentaron una nueva moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso.

Pese a que se exigía la rapidez de evaluación de la misma en el pleno, los integrantes de la Mesa Directiva, encabezada por Mirtha Vásquez, decidieron fijar la fecha para el 30 de junio.

Ante esta situación, ciudadanos y ciudadanas han convocado a una movilización en el frotis del Palacio Legislativo para este miércoles desde las 9.00 a. m.

Marcha contra censura a la Mesa Directiva

La convocatoria, que se realizó a través de redes sociales con el nombre de No al golpe parlamentario, tiene el objetivo de mostrar la postura en contra de la posible censura.

Al respecto, un internauta señaló: “ La movilización popular no se detiene , pues el intento de golpe continúa. Mañana se busca censurar a la compañera Mirtha Vásquez en el Congreso y no lo podemos permitir”.

De igual forma, el exparlamentario Wilbert Rozas se sumó al llamado: “ Rechacemos en las calles la estrategia golpista del fujimorismo, AP y sus aliados que buscan censurar a la Mesa Directiva que preside la congresista Mirtha Vásquez. ¡Ni censura a la MD ni repartija del Tribunal Constitucional!”, refirió a través de su cuenta de Twitter.

Pleno evaluará moción de censura contra la Mesa Directiva este miércoles

El Pleno del Congreso de la República sesionará este miércoles 30 de junio para debatir y votar la moción de censura presentada en contra de la Mesa Directiva, que está conformada por la presidenta del Poder Legislativo, Mirtha Vásquez, y los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández.

La razón de esta demanda es que consideran que Vásquez no defendió al legislador de Alianza para el Progreso (APP) Luis Valdez ante una supuesta injerencia del presidente Francisco Sagasti sobre las modificaciones constitucionales impulsadas en el Poder Legislativo. Además, consideran que se opuso al proyecto de ley que permitía a los Gobiernos regionales y las empresas privadas adquirir vacunas.

Diethell Columbus afirma que censura contra la Mesa Directiva “no va a prosperar”

Diethell Columbus, parlamentario de la bancada Fuerza Popular, manifestó que la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso no será aprobada por no llegar a los votos mínimos requeridos.

“El tema de la censura a la Mesa Directiva no lo hemos discutido como bancada, pero yo sí puedo ir anticipando de que no va a haber los votos de mis colegas que han querido impulsar esta moción de censura contra la Mesa Directiva. No va a prosperar ”, dijo en diálogo con Canal N.

