Bermúdez sobre vacunación de Vizcarra: “No existe ningún mandato judicial que nos ordene a excluirlo”

La primera ministra Violeta Bermúdez reconoció que fue un error no haber anotado en el padrón de vacunación nacional a aquellas personas que ya se habían inoculado en los ensayos clínicos, incluida la inmunización irregular del expresidente Martín Vizcarra; sin embargo, informó que no podían ser retirados de la lista.

“Cuando hemos tomado conocimiento de la inoculación del señor Vizcarra hemos procedido, no a excluir del padrón, porque eventualmente en el futuro todas las personas vamos a necesitar probablemente una nueva vacunación como se hace con la influenza, sino a retirarlas de las personas que todavía no han recibido la vacunación, porque no existe ningún mandato judicial que nos ordene a excluirlo, eso también es bien importante de señalar ”, dijo en entrevista con RPP.

No obstante, la titular del Consejo de Ministros manifestó su rechazo respecto al comportamiento del ex jefe de Estado, quien se vacunó por tercera vez contra el coronavirus.

“Me parece reprobable la actitud del expresidente Vizcarra, él ya había recibido dos dosis, él se encontraba protegido frente a la pandemia. Y al irse a vacunar, en realidad, yo pienso que hasta se ha jactado de haberlo hecho, él está dejando sin una dosis a un peruano ”, indicó.

Bermúdez refirió que la lista de inmunización está basada en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), la cual contiene, además, la información de las personas extranjeras en nuestro país.

Este padrón, afirmó, no fue actualizado con aquellos que fueron vacunados irregularmente, debido a que su inoculación fue antes de que el Estado peruano adquiriera las dosis, por lo cual, de todas maneras, se encontraban dentro del plan de vacunación nacional.

Bermúdez es citada ante el Pleno por vacunación de Vizcarra

El congresista Jim Mamani, de la bancada de Nueva Constitución, presentó una moción en la que acuerda invitar a la presidenta de la PCM al pleno del Congreso para informar sobre la nueva vacunación del expresidente Martín Vizcarra.

“No solo estaríamos ante otro acto irregular del señor Vizcarra y del actual Gobierno, s ino que también se ha impedido la vacunación de otro peruano que verdaderamente necesita la vacuna para salvar su vida por beneficiar indebidamente al señor Vizcarra (nuevamente) ”, se lee en el documento.

