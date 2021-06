Bancadas definen posiciones frente a la moción de censura contra la Mesa Directiva

Este miércoles 30 de junio, el pleno del Congreso debatirá la moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento, encabezada por Mirtha Vásquez. Por ello, algunas bancadas ya van definiendo su postura frente a la decisión que tomarán.

En diálogo con La República, Leonardo Inga, congresista de Acción Popular, indicó que desde su bancada aún no han llegado a un acuerdo en conjunto y deslizó que probablemente esto no se dé, pues aseguró que hay legisladores que se encuentran en contra y otros a favor, como Kenyon Durand, quien firmó el pedido de censura.

“ Como bancada, no se ha tomado ningún acuerdo. En la Mesa Directiva, tenemos a un representante de Acción Popular y esto lo vamos a definir mañana . Muchos hemos estado en semana de representación y recién estamos llegando a Lima y se ha complicado el tema de las coordinaciones. Hay personas que internamente tienen posiciones a favor y en contra”, manifestó.

Desde la bancada de Frente Amplio, el congresista Lenin Checco manifestó para este diario que todos los miembros de su grupo parlamentario no van a apoyar esta moción contra los integrantes de la Mesa Directiva.

Por su parte, el vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, se pronunció mediante sus redes sociales y destacó que su posición es en contra de la censura. Sin embargo, no mencionó que se trate de una postura de toda la bancada

“Me reafirmo en mi posición de rechazar la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva del Congreso. El Perú no se merece más crisis política”, indicó a través de su cuenta de Twitter.

Diethell Columbus, portavoz de Fuerza Popular, aseguró que esta moción no va a prosperar y no será aprobada por no llegar a los votos mínimos requeridos.

“El tema de la censura a la Mesa Directiva no lo hemos discutido como bancada, pero yo sí puedo ir anticipando de que no va a haber los votos de mis colegas que han querido impulsar esta moción de censura. No va a prosperar ”, expresó en diálogo con Canal N.

Respecto a la bancada del Partido Morado, existe un rechazo en bloque ante la moción, pues el último 18 de junio publicaron un comunicado en sus redes sociales señalando esto como “una medida desproporcionada”.

“La Bancada Morada expresa su sorpresa y total rechazo ante el nuevo intento de censura la Mesa Directiva del Congreso, a un mes de terminar su mandato , y en medio de un contexto, no solo de crisis económica y sanitaria, sino de profunda polarización como consecuencia del presente proceso electoral”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, desde la cuenta oficial de Twitter del partido Somos Perú, aseguraron que no apoyaban esta iniciativa. No obstante, la congresista Felicita Tocto expresó que no podía adelantar cómo votará su bancada, pero por su parte consideró que no era prudente aprobarla a un mes de terminar sus labores en el Legislativo.

