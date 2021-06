Alexander Kouri, exgobernador de la Provincia Constitucional del Callao, salió de prisión este martes tras cumplir una condena de cinco años por el caso Convial. A su salida del penal Ancón II señaló que entablaría demandas contra los jueces que no admitieron el hábeas corpus que presentó en 2017 para detener el proceso.

“Han esperado que yo cumpla toda la sentencia para recién admitir mi hábeas corpus. Quiero decirle a este pequeño grupo de jueces prevaricadores y que contravienen la normativa vigente que voy a accionar contra todo aquel que ha cometido abuso de autoridad . (Demandaría) a los jueces de la cuarta sala liquidadora del Poder Judicial”, manifestó a la prensa.

Recalcó que el Poder Judicial decidió admitir a trámite su solicitud semanas atrás, cuando ya quedaba poco por concluir su condena. Criticó que solo él haya sido encarcelado pese a que existirían cómplices. “Es imposible que exista colusión de una persona”, dijo.

Kouri Bumachar fue condenado a cinco años de prisión por el delito de colusión agravada contra el Estado. La Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima consideró al exburgomaestre como autor e inductor de dicho delito, en el marco de la construcción de la vía Expresa del Callao.

La obra fue adjudicada a la empresa Convial, que solo invirtió $ 182.398. Después de la firma de contrato, Kouri suscribió cuatro adendas que terminaron favoreciendo a la constructora.

Kouri calificó su periodo de reclusión como un “secuestro”

En otro momento, Alex Kouri calificó el tiempo que pasó recluido en el penal Piedras Gordas (Ancón II) como un “secuestro” por parte del sistema judicial del país.

“ Aquí estamos de pie luego de cinco años de secuestro por parte del Poder Judicial , con una sentencia infame que no tiene precedentes en la historia jurídica del país”, refirió.

Reiteró que considera que su ingreso a prisión no fue acertado por el tipo de delito por el cual se le sentenció. “ Soy el único peruano de la historia que ha estado preso durante todo su periodo de cinco años por el delito de colusión de una sola persona . No hay ningún cómplice, no existe nadie sentenciado conmigo. Las cuatro personas que estaban en el proceso juntamente conmigo fueron absueltas por la Corte Suprema de Justicia. A mí sí me dieron cinco años privativos de libertad”, agregó.

En esa misma línea, indicó que fue “vejado por parte del Poder Judicial”, el que —afirmó— cometió “abuso de autoridad”. No obstante, la Corte Suprema confirmó su sentencia en el 2017 por considerar que existen pruebas suficientes del delito que cometió.

